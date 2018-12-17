Синоптики попередили українців про істотне похолодання

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У західних областях очікується невеликий сніг

У вівторок, 18 грудня очікується зниження температури повітря у багатьох областях України. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, на сході країни буде без опадів, хмарно. У Харківській, Полтавській та Луганській областях температура повітря вночі опуститься до -7 -10 градусів. У Дніпрі та Донецькій області до -6 -8 градусів. Денна температура повітря становитиме -3 -6 градусів.

У південних областях буде хмарно, але без опадів. В Одесі очікується зниження температури повітря вночі до -4 градусів, у Херсоні до -5 градусів, у Миколаєві до -6 градусів. Денна температура в регіоні складе від -1 до -4 градусів.

В Криму без опадів. Вночі до -3 градусів, вдень -1 градус.

У північних областях температура повітря знизиться вночі до -9 -11 градусів. Вдень очікується від -5 до -7 градусів. Хмарно і без опадів.

На заході можливий невеликий сніг. Нічна температура повітря складе -3 -5 градусів. Вдень в регіоні очікується від -1 до -4 градусів. У Житомирі та Вінниці вдень -6 -8 градусів, вночі -7 -9 градусів.

В центральній частині України також похолодає. Вночі від -8 до -10 градусів. Вдень від -4 до -6 градусів. Без опадів.

У столиці 18 грудня буде хмарно, але сухо. Вдень від -6 до -8 градусів. Вночі температура повітря знизиться від -8 до -10 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про погоду на Новий рік.

А також розповідали про те, що синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень.

Відео: РБК-Україна