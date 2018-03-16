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"Будет обида": освобожденный Игорь Козловский рассказал, к чему готовиться после освобождения Донбасса

STYLERLIFE        16.03.2018 - 21:19
Фото: Игорь Козловский (facebook.comИгорьА.Козловский)
Фото: Игорь Козловский (facebook.comИгорьА.Козловский)

Он объяснил, как следует действовать в дальнейшем

После освобождения оккупированного Донбасса возможны конфликты с местным населением, поэтому нужно думать заранее о вариантах будущего диалога с ним. Об этом заявил освобожденный из плена боевиков Игорь Козловский в интервью "Апострофу".

Ученый уверен, что между переселенцами, которые вернуться домой, и местными жителями, поддерживающими РФ, неизбежны столкновения.

"Такое столкновение неизбежно. Поэтому для того, чтобы предотвратить эту ситуацию или хотя бы минимизировать ее последствия, о возможных принципах диалога необходимо думать уже сейчас. Но не стоит думать, что все, кто остался на Донбассе, поддерживают Россию. Там есть люди, которые имеют проукраинскую позицию, и те, кто оказался невольными жертвами этой войны", - сказал он.

"Конечно, у них будет обида на Украину, поэтому здесь нужно работать с сознанием людей через СМИ, гражданское общество должно выступать инициатором диалоговых площадок с привлечением молодежи, начиная от образовательных и заканчивая просветительскими проектами", - добавил Козловский.

Напомним, что Игорь Козловский рассказал, почему жители Донбасса вступают в ряды боевиков.

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