"Буде образа": звільнений Ігор Козловський розповів, до чого готуватися після звільнення Донбасу

Він пояснив, як слід діяти в подальшому

Після звільнення окупованого Донбасу можливі конфлікти з місцевим населенням, тому потрібно думати заздалегідь про варіанти майбутнього діалогу з ним. Про це заявив звільнений з полону бойовиків Ігор Козловський в інтерв'ю "Апострофу".

Вчений упевнений, що між переселенцями, які повернуться додому, і місцевими жителями, що підтримують РФ, неминучі зіткнення.

"Таке зіткнення неминуче. Тому для того, щоб запобігти цю ситуацію або хоча б мінімізувати її наслідки, про можливі принципах діалогу необхідно думати вже зараз. Але не варто думати, що всі, хто залишився на Донбасі, підтримують Росію. Там є люди, які мають проукраїнську позицію, і ті, хто опинився мимовільними жертвами цієї війни", - сказав він.

"Звичайно, у них буде образа на Україну, тому тут потрібно працювати з свідомістю людей через ЗМІ, громадянське суспільство має виступати ініціатором діалогових майданчиків із залученням молоді, починаючи від освітніх і закінчуючи просвітницькими проектами", - додав Козловський.

Нагадаємо, що Ігор Козловський розповів, чому жителі Донбасу вступають до лав бойовиків.