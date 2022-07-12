Как будет проходить мультитест во время воздушной тревоги: важное объяснение для участников

По ее словам, участники переживают, смогут ли вернуться к тестированию, если воздушная тревога будет долговременной.

Что будет в случае воздушной тревоги

Татьяна Вакуленко отметила, что ответственные за пункты тестирования должны отслеживать информацию о воздушных тревогах.

В частности, когда такая информация поступит, то ответственные лица сразу заблокируют работу сервиса, в котором работают участники.

"Далее другие специалисты пункта старшие инструкторы обеспечивают систематизированный выход участников из пункта тестирования в укрытие. В определенной части экзаменационных центров укрытия находятся в помещении этого учреждения, которое принимает", - говорит Вакуленко.

Также она добавила, что дети там будут находиться на протяжении всей воздушной тревоги.

Вернутся ли участники к тестированию

Кроме того, если воздушная тревога будет долговременной, то участники уже не смогут вернуться к тестированию, а примут участие в дополнительной сессии.

"Если воздушная тревога была кратковременная, то участники тестирования возвращаются к аудитории. Если была долговременная воздушная тревога. То участники уже не смогут вернуться к выполнению теста, но они смогут участвовать в дополнительной сессии", - отметила Вакуленко.

Когда можно составить НМТ

Добавим, что проведение Национально мультипредметного тестирования предусмотрено в три сессии. Они будут проходить в такой период: