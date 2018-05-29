Будет солнечно: синоптики дали прогноз на 29 мая

В некоторых областях будет облачно

Во вторник, 29 мая, в Украине будет тепло и солнечно, без осадков, на юге до +28 градусов. В Киеве ожидается до +26, без осадков. Однако в некоторых областях ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНИАН.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем, 29 мая, +26 градусов, вечером - до +19. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,7 м/сек.

Фото: pixabay.com/danigeza

На востоке без осадков, температура до +23 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28.

На западе Украины солнечно, до +27.

Фото: pixabay.com/Soorelis

В северных областях без осадков, до +24. В центре Украины облачно с прояснениями, до +26 градусов.

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