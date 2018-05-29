Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Буде сонячно: синоптики дали прогноз на 29 травня

STYLERLIFE        29.05.2018 - 09:30
Фото: pixabay.com/Couleur
Фото: pixabay.com/Couleur

У деяких областях буде хмарно

У вівторок, 29 травня, в Україні буде тепло та сонячно, без опадів, на півдні до +28 градусів. У Києві очікується до +26, без опадів. Однак у деяких областях очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНІАН.

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень, 29 травня, +26 градусів, увечері - до +19. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.

Фото: pixabay.com/danigeza

На сході без опадів, температура до +23 градусів. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28.

На заході України сонячно, до +27.

Фото: pixabay.com/Soorelis

У північних областях без опадів, +24. У центрі України хмарно з проясненнями, до +26 градусів.

До речі, Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера.

Топ-10 розвінчаних міфів від Уляни Супрун (відео: STYLER.rbc.ua)

"Значно потеплішає": яка погода чекає на українців в останні дні травня +30 не межа: українців попередили про дуже спекотне літо
Теги: погода, прогноз погоды
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top