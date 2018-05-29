Буде сонячно: синоптики дали прогноз на 29 травня

У деяких областях буде хмарно

У вівторок, 29 травня, в Україні буде тепло та сонячно, без опадів, на півдні до +28 градусів. У Києві очікується до +26, без опадів. Однак у деяких областях очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНІАН.

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень, 29 травня, +26 градусів, увечері - до +19. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.

Фото: pixabay.com/danigeza

На сході без опадів, температура до +23 градусів. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28.

На заході України сонячно, до +27.

Фото: pixabay.com/Soorelis

У північних областях без опадів, +24. У центрі України хмарно з проясненнями, до +26 градусів.

До речі, Супрун розповіла, чи можна захворіти від кондиціонера.

Топ-10 розвінчаних міфів від Уляни Супрун (відео: STYLER.rbc.ua)