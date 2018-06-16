"Будет жарко": синоптик уточнила прогноз погоды на воскресенье

Валяйтесь в тени

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в воскресенье, 17 июня, будет жарко. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что в субботу дожди прошли во многих регионах Украины, а в Запорожье наблюдался шквал.

"Сегодня на юго-западе, в центре, даже в Одесской и Николаевской области прошли местами дожди и грозы. А в Запорожье наблюдался шквал. Хотя наш юго-восток остается в сухой жаркой погоде", - отметила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что в воскресенье дожди пройдут на западе и юге страны.

"В воскресенье дожди с грозами вероятны в западной части, частично на севере и в центре. А также местами в Одесской, Николаевской областях и в Крыму. На остальной территории сухо",- сообщила синоптик.

В столице есть вероятность дождя с грозой, но будет жарко.

"В Киеве завтра вероятность дождя с грозой есть. Будет жарко, днем +28 +30 градусов. Валяйтесь, кто может, в тени", - рассказала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптики уточнили, где пройдут грозы.

В ближайшие сутки в Украине будет тепло и влажно. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)