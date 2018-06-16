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"Буде спекотно": синоптик уточнила прогноз погоди на неділю

STYLERLIFE        16.06.2018 - 20:15
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Валяйтеся в тіні

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що у неділю, 17 червня, буде спекотно. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що в суботу дощі пройшли в багатьох регіонах України, а в Запоріжжі спостерігався шквал.

"Сьогодні на південному заході, в центрі, навіть в Одеській і Миколаївській області місцями пройшли дощі та грози. А в Запоріжжі спостерігався шквал. Хоча наш південний схід залишається в сухій спекотній погоді", - зазначила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона розповіла, що в неділю дощі пройдуть на заході та півдні країни.

"У неділю дощі з грозами можливі у західній частині, частково на півночі і в центрі. А також місцями в Одеській, Миколаївській областях і в Криму. На решті території сухо",- повідомила синоптик.

У столиці є імовірність дощу з грозою, але буде жарко.

"У Києві завтра імовірність дощу з грозою є. Буде жарко, вдень +28 +30 градусів. Валяйтеся, хто може, в холодочку", - розповіла Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики уточнили, де пройдуть грози.

У найближчу добу в Україні буде тепло і волого. У деяких регіонах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)

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Теги: погода, прогноз погоды, Диденко
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