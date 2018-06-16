"Тепло и влажно": синоптики уточнили, где пройдут грозы

В некоторых регионах будет жарко

В ближайшие сутки в Украине будет тепло и влажно. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

На западе страны будет комфортная температура воздуха, от +22 до +24 градусов днем, ночью +12 +14 градусов. В Ужгороде дождь ожидается ночью, днем без осадков.

Во Львове дождь пройдет днем, в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно возможна гроза и усиление ветра.

На востоке страны тепло, местами жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +29 градусов, ночью от +15 до +19 градусов.

На юге возможна гроза и затяжной дождь. Температура воздуха днем от +27 до +29 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди с грозами, но будет тепло. Температура днем достигнет +29 градусов, ночью от +17 до +19.

В столице ожидается гроза. Дневная температура воздуха составит +26 +28 градусов. Ночью от 17 до +19 градусов.

Кстати, синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.