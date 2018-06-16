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"Тепло и влажно": синоптики уточнили, где пройдут грозы

STYLERLIFE        16.06.2018 - 16:30
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

В некоторых регионах будет жарко

В ближайшие сутки в Украине будет тепло и влажно. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

На западе страны будет комфортная температура воздуха, от +22 до +24 градусов днем, ночью +12 +14 градусов. В Ужгороде дождь ожидается ночью, днем без осадков.

Во Львове дождь пройдет днем, в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Тернополе и Ровно возможна гроза и усиление ветра.

На востоке страны тепло, местами жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +29 градусов, ночью от +15 до +19 градусов.

На юге возможна гроза и затяжной дождь. Температура воздуха днем от +27 до +29 градусов, ночью от +18 до +20 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди с грозами, но будет тепло. Температура днем достигнет +29 градусов, ночью от +17 до +19.

В столице ожидается гроза. Дневная температура воздуха составит +26 +28 градусов. Ночью от 17 до +19 градусов.

Кстати, синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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