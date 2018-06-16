"Тепло і волого": синоптики уточнили, де пройдуть грози

В деяких регіонах буде спекотно

У найближчу добу в Україні буде тепло і волого. У деяких регіонах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

На заході країни буде комфортна температура повітря від +22 до +24 градусів вдень, вночі +12 +14 градусів. В Ужгороді очікується дощ вночі, вдень без опадів.

У Львові пройде дощ вдень, в Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному можлива гроза і посилення вітру.

На сході країни тепло, місцями жарко. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +29 градусів, вночі від +15 до +19 градусів.

На півдні можлива гроза і затяжний дощ. Температура повітря вдень від +27 до +29 градусів, вночі від +18 до +20 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі з грозами, але буде тепло. Температура вдень сягне +29 градусів, вночі від +17 до +19.

У столиці очікується гроза. Денна температура повітря становитиме +26 +28 градусів. Вночі від + 17 до +19 градусів.

До речі, синоптики розповіли про погоду в найближчі дні.