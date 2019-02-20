Будьте готовы: России напророчили развал и раздел территории

В соседние страны могут хлынуть толпы мигрантов

После смерти президента Российской Федерации Владимира Путина страна может развалиться и толпы мигрантов хлынут в соседние страны. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата с читателями на сайте "Главред".

Он высказал предположение, что правление Путина закончится только в случае его смерти и с учетом нарастающей напряженности между Россией и Беларусью, он может стать президентом сразу двух союзных государств. Но после его смерти Российская Федерация начнет распадаться и по мнению Жданова, этот процесс может зацепить и Украину.

"В случае смерти Путина России будет не до культа личности Путина. Поскольку она, скорее всего, начнет "расходиться по швам", как гнилая материя. Да, если эта "махина" будет рушиться, она зацепит и Украину...", — отметил он.

Жданов считает, что после развала часть земель может отойти Беларуси, часть Украине, а Сибирь станет территорией Китая. А из России во все стороны хлынут мигранты.

"В частности, мы можем ожидать большую волну мигрантов со стороны России, и к этому нам необходимо быть готовыми. Также возможно присоединение отдельных регионов Российской Федерации к Украине и Беларуси", - объяснил военный эксперт.

Также Жданов не исключил, что мир все-таки может оказаться на пороге третьей мировой войны.

"Думаю, что ядерное вооружение все-таки останется оружием сдерживания, так как оно не оставляет шансов на выживание ни агрессору, ни жертве. А вот третья мировая с использованием новых высокотехнологичных видов вооружения – вполне вероятна", - резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Гордон сделал громкое заявление о России и Украине.

А также рассказывали о том, что Путину предрекли скорую отставку.