Будьте внимательны и осторожны: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

Гороскоп на май 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кого ждет удача в пятницу, 29 мая

Последняя пятница мая может стать очень опасным и непредсказуемым днем. Астрологи предупредили, что 29 мая нужно тщательно проверять всю информацию, быть внимательными ко всем деталям и осторожно относиться к любым предложениям.

Что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 29 мая и кто сможет в этот день расслабиться или решить важные вопросы, пишет издание SlovoFraza.

Овен. Уделите внимание своему здоровью, так как стрессы и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться на вашем самочувствии.

Телец. Сегодня может прилететь сообщение из прошлого, которые сильно повлияет на вашу жизнь. Человек, который давно оказывает вам знаки внимания, может стать не только другом, но и спутником жизни.

Близнецы. Вас ждет не очень удачный день. Отложите все важные дела на более благополучное время, а сегодня постарайтесь отдохнуть.

Рак. Звезды будут сегодня на вашей стороне, поэтому не бойтесь сделать что-то не так или не успеть. Несмотря на сомнения и неуверенность в себе, день будет успешным.

Лев. В первой половине дня придется решать вопросы с финансами и карьерой. Вечером появятся неожиданные желания и идеи.

Дева. Постарайтесь до обеда закончить все важные дела, но не торопитесь, а поступайте вдумчиво и рассудительно. К вечеру настроение улучшится.

Весы. Физические нагрузки перенесите на вторую половину дня, а утром займитесь легкой и монотонной работой.

Скорпион. Сегодня вы встретите человека, который поможет вам сделать верный выбор. Вечером ваша активность будет зашкаливать.

Стрелец. Удачный день для того, чтобы позаботиться о своем имидже. Также задумайтесь о своих личных отношениях, найдите проблему и путь к ее решению.

Козерог. Сегодня логика и интуиция будут в конфликте. Прислушайтесь к обеим и сделайте выводы. Задумайтесь о своих перспективах в будущем.

Водолей. Не торопитесь принимать важные задания, оставьте это на вторую половину дня. Звезды сулят оптимизм и вдохновение.

Рыбы. В ближайшем будущем у вас откроются новые возможности, смело выбирайте ориентиры. Эрудиция и профессионализм сегодня вам пригодятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, у кого из знаков Зодиака возникнут проблемы со здоровьем в июне.

А также рассказывали о том, кто из знаков Зодиака получит в июне возможность исполнить свои самые заветные желания.

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Автор: Анна Шиканова