В Буковеле полиция задержала мошенницу, которая торговала несуществующими айпадами

Действия мошенницы стоили пострадавшим людям полмиллиона гривен

Тернопольские правоохранители задержали 28-летнюю женщину, которая находился в международном розыске за мошеннические. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

Мошенница обещала людям дешевую, но качественную технику из США, зарабатывая таким образом на доверчивых жителях областного центра. Люди сообщили, что проплатили женщине деньги, а товар не получили. По словам Тараса Сиротюка, заместителя начальника отделения следственного отдела ТПП, к ним с заявлениями обратилось около двадцати пострадавших.

Женщина всем друзьям и знакомым рассказала выдуманную историю. Речь шла о родном дяди из Америки, который имеет возможность покупать там качественные фотоаппараты и айпады. Стоимость планшета и фотоаппарата составляла около 3500 грн. Желающих приобрести иностранную технику появилось немало. Некоторые люди просили привезти сразу по несколько наборов цифровой техники.

Однако заказ не приходил. Люди начали угрожать полицией и мошенница, чтобы оттянуть время и успокоить клиентов, купила в областном центре несколько единиц техники и отдала покупателям. Остальные заказчики должны были ждать.

Товара они так и не получили, а мобильный телефон продавца перестал отвечать. Женщину работники полиции объявили в международный розыск. В общем, действия мошенницы стоили пострадавшим людям 500 тыс. грн. Работники криминальной полиции нашли подозреваемую в Буковеле, где она пыталась устроиться на работу, но это ей не удалось. Женщину задержали. В содеянном она призналась и рассказала, что скрывалась от правоохранительных органов, пока были деньги, за рубежом. Сейчас "бизнес-леди" находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие.

Видео: Тернопольские правоохранители задержали мошенницу, которая выманила у людей сотни тысяч гривен (youtube.com/ПоліціяТернопільщини)

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