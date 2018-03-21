Аферисты отобрали у голодающего пенсионера квартиру в центре Киева

Пожилой мужчина не имеет родных

В Киеве мошенники заставили пенсионера переписать на них квартиру, которая находится в центре столицы на Лютеранской. Об этом сообщают "Надзвичайні новини".

У 88-летнего мужчины нет родных, и аферисты этим воспользовались. Они похитили пенсионера и заставили подписать договор о пожизненном содержании.

По словам пострадавшего, в полицию он не обращался, потому что испугался.

Теперь по документам собственник квартиры – уже другой человек. По условиям договора он должен содержать мужчину, но фактически им никто не занимается. Новый владелец квартиры оплачивает только коммунальные услуги.

Пенсионер практически не может ходить. В последнее время он голодает, поскольку у него нет сил готовить – приходится питаться только сухарями и пить воду.

Ранее в Киеве разоблачили арендодателей-аферистов.

"Барышни под видом ЧП "Марченко" (находятся на проспекте Победы возле клуба "Бинго" и на улице Ильинской) представляют из себя арендодателей, якобы занимаются долговременной арендой жилых помещений, квартир, в центре города по сниженной рыночной стоимости", - сказано в сообщении.

Объявления они размещали в сети на популярном сайте объявлений.