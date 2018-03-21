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Аферисти відібрали у голодуючого пенсіонера квартиру в центрі Києва

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:09
Фото: Пенсіонер (facebook.com newsv1)
Фото: Пенсіонер (facebook.com newsv1)

Літній чоловік не має рідних

У Києві шахраї змусили пенсіонера переписати на них квартиру, яка знаходиться в центрі столиці на Лютеранській. Про це повідомляють "Надзвичайні новини".

У 88-річного чоловіка немає рідних, і аферисти цим скористалися. Вони викрали пенсіонера і змусили підписати договір про довічне утримання.

За словами потерпілого, в поліцію він не звертався, тому що злякався.

Тепер за документами власник квартири – вже інша людина. За умовами договору він повинен містити чоловіка, але фактично їм ніхто не займається. Новий власник квартири оплачує комунальні послуги.

Пенсіонер практично не може ходити. Останнім часом він голодує, оскільки у нього немає сил готувати – доводиться харчуватися тільки сухарями і пити воду.

Раніше у Києві викрили орендодавців-аферистів.

"Панянки під виглядом ПП "Марченко" (знаходяться на проспекті Перемоги біля клубу "Бінго" і на вулиці Іллінській) представляють із себе орендодавців, нібито займаються довготривалою орендою житлових приміщень, квартир в центрі міста за зниженою ринковою вартістю", - сказано в повідомленні.

вони розміщували Оголошення в мережі на популярному сайті оголошень.

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Теги: пенсионер, аферисты, Мошенники
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