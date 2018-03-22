В Буковелі поліція затримала шахрайку, яка торгувала неіснуючими айпад

Дії шахрайки коштували постраждалим людям півмільйона гривень

Тернопільські правоохоронці затримали 28-річну жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку за шахрайські. Про це передає прес-служба поліції регіону.

Шахрайка обіцяла людям дешеву, але якісну техніку із США, зарабляючи таким чином на довірливих жителях обласного центру. Люди повідомили, що проплатили жінці гроші, а товар не отримали. За словами Тараса Сиротюка, заступника начальника відділення слідчого відділу ТПП, до них із заявами звернулося близько двадцяти постраждалих.

Жінка всім друзям і знайомим розповіла вигадану історію. Йшлося про рідного дядька з Америки, який має можливість купувати там якісні фотоапарати і айпади. Вартість планшета і фотоапарата становила близько 3500 грн. Бажаючих придбати іноземну техніку з'явилося чимало. Деякі люди просили привезти відразу по кілька наборів цифрової техніки.

Проте замовлення не приходив. Люди почали загрожувати поліцією і шахрайка, щоб відтягнути час і заспокоїти клієнтів, купила в обласному центрі декілька одиниць техніки і віддала покупцям. Інші замовники повинні були чекати.

Товару вони так і не отримали, а мобільний телефон продавця перестав відповідати. Жінку працівники поліції оголосили в міжнародний розшук. Загалом, дії шахрайки коштували постраждалим людям 500 тис. грн. Працівники кримінальної поліції знайшли підозрювану в Буковелі, де вона намагалася влаштуватися на роботу, але це їй не вдалося. Жінку затримали. У скоєному вона зізналася і розповіла, що ховалася від правоохоронних органів, поки були гроші, за кордоном. Зараз "бізнес-леді" знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Триває слідство.

Відео: Тернопільські правоохоронці затримали шахрайку, яка виманила у людей сотні тисяч гривень (youtube.com/ПоліціяТернопільщини)

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