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На Буковине мужчина организовал подпольную свиноферму посреди города (видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 20:57
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Местные жители возмущены такими действиями

На Буковине местный мужчина организовал подпольную свиноферму прямо посреди городка Вашковцы за несколько метров от жилых домов. В свою очередь, соседей возмущают последствия существования фермы. Об этом передает ТСН.

"Когда-то мы здесь могли посидеть на природе, дети постоянно играли. Сейчас это просто невозможно. Почва вся загрязненная. Он оплачивал штраф, и дальше не прекращает. Пять метров от реки – как это можно так заниматься этим? Здесь же вода", - говорят соседи фермера.

Местные жители сетуют, что за забором постоянно хрюканье свиньи, а вонь вокруг стоит невыносимая.

Крестьяне жалуются, что на собственника не действуют ни жалобы, ни уговоры. "Я говорю: Мишка, разведи там, где ты живешь. Ты же не живешь здесь, чего нам привез? У меня ребенок инвалид второй группы, постоянно дома, он вынужден этим дышать", - пояснил житель Вашковцев Юрий Оначук.

Тем временем в Держпродспоживслужбе говорят, что в прошлом году выезжали в Вашковцы, но нарушений не нашли.

"Там было десять свиней. Он имеет право удерживать 15 свиней при тех дистанциях. Это индивидуальное крестьянское хозяйство", - пояснил начальник районного управления Дерпродспоживслужби в Черновицкой области Иван Стратийчук.

В свою очередь,  недовольные соседи уже заручились поддержкой мэрии и готовы идти в суд.

Видео: Свиноферма в городе (youtube.com/ТСН)

Напомним, что в сети просят помочь кошке дорогой породы, которую бросили хозяева (фото).

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Теги: ферма, скандал, Буковина
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