На Буковині чоловік організував підпільну свиноферму посеред міста (відео)

Місцеві жителі обурені такими діями

На Буковині місцевий чоловік організував підпільну свиноферму прямо посеред містечка Вашківці за кілька метрів від житлових будинків. У свою чергу, сусідів обурюють наслідки існування ферми. Про це передає ТСН.

"Коли ми тут могли посидіти на природі, діти постійно грали. Зараз це просто неможливо. Грунт вся забруднена. Він сплачував штраф, і далі не припиняє. П'ять метрів від річки – як це можна так займатися цим? Тут же вода", - кажуть сусіди фермера.

Місцеві жителі нарікають, що за парканом постійно хрюкання свині, а сморід навколо стоїть нестерпна.

Селяни скаржаться, що на власника не діють ні скарги, ні вмовляння. "Я кажу: Ведмедик, розведи там, де ти живеш. Ти ж не живеш тут, чого нам привіз? У мене дитина інвалід другої групи, постійно вдома, він змушений цим дихати", - пояснив житель Вашківців Юрій Оначук.

Тим часом у Держпродспоживслужбе кажуть, що в минулому році виїжджали в Вашківці, але порушень не знайшли.

"Там було десять свиней. Він має право утримувати 15 свиней при тих дистанціях. Це індивідуальне селянське господарство", - пояснив начальник районного управління Дерпродспоживслужби в Чернівецькій області Іван Стратійчук.

У свою чергу, незадоволені сусіди вже заручилися підтримкою мерії і готові йти до суду.

Відео: Свиноферма в місті (youtube.com/ТСН)

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