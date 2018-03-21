Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Буковині чоловік організував підпільну свиноферму посеред міста (відео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 20:57
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Місцеві жителі обурені такими діями

На Буковині місцевий чоловік організував підпільну свиноферму прямо посеред містечка Вашківці за кілька метрів від житлових будинків. У свою чергу, сусідів обурюють наслідки існування ферми. Про це передає ТСН.

"Коли ми тут могли посидіти на природі, діти постійно грали. Зараз це просто неможливо. Грунт вся забруднена. Він сплачував штраф, і далі не припиняє. П'ять метрів від річки – як це можна так займатися цим? Тут же вода", - кажуть сусіди фермера.

Місцеві жителі нарікають, що за парканом постійно хрюкання свині, а сморід навколо стоїть нестерпна.

Селяни скаржаться, що на власника не діють ні скарги, ні вмовляння. "Я кажу: Ведмедик, розведи там, де ти живеш. Ти ж не живеш тут, чого нам привіз? У мене дитина інвалід другої групи, постійно вдома, він змушений цим дихати", - пояснив житель Вашківців Юрій Оначук.

Тим часом у Держпродспоживслужбе кажуть, що в минулому році виїжджали в Вашківці, але порушень не знайшли.

"Там було десять свиней. Він має право утримувати 15 свиней при тих дистанціях. Це індивідуальне селянське господарство", - пояснив начальник районного управління Дерпродспоживслужби в Чернівецькій області Іван Стратійчук.

У свою чергу, незадоволені сусіди вже заручилися підтримкою мерії і готові йти до суду.

Відео: Свиноферма в місті (youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що в мережі просять допомогти кішці дорогої породи, яку кинули господарі (фото).

"Треба дати туди, туди і туди": бельгійський фермер розкритикував "містячкових князьків" в Україні У Житомирській області фермер кинув тварин вмирати від голоду
Теги: ферма, скандал, Буковина
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top