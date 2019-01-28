На Волыни директор школы унизил ученика

Инцидент произошел сегодня, 28 января

В Ковеле в школе № 7 администрация учебного заведения издала приказ не впускать в туалет детей старше 5 класса. При этом причины таких действий не указываются. Об этом рассказал ученик этой школы Павел Оксенюк в группе "Родители SOS" в Facebook.

Павел, который учится в 8 классе, шел в направлении туалета, но когда его увидела уборщица, то он крепко схватила школьника за правую руку и сказала, чтобы он вышел, потому что здесь в туалет нельзя.

Услышав это, вторая уборщица сказала: "не трогай его, он неадекват".

После этого парень убрал руку первой уборщицы и включил камеру. Диалог с уборщицами он записал на видео.

Ему сказали, что ходить необходимо в туалет, который находится в спортзале. По словам школьника, этот туалет имеет неопрятный вид и неприятный запах.

Кроме того, парень отметил, что этот туалет не всегда открыт. За весь учебный год он видел его открытым всего два раза. Фото туалета школьник также продемонстрировал.

Фото: Facebook/Родители SOS

По словам восьмиклассника, директор его вызвал к себе на беседу, на которой объяснил версию уборщиц, а версию парня отвергал и пытался перефразировать на свою совсем другую историю.

"Сам я очень слаб духом и мне стало плохо в кабинете, точнее у меня началась "одышка", слезы выступали сами собой. Директор не кричал и не унижал, просто, наверно, у всех есть страх пойти к директору", - отметил школьник.

Пользователи сети также отреагировали на инцидент в школе.

"Мне очень жаль, что ученик вынужден снимать, выяснять, ссориться", - написала Елена Бондаренко.

"Родители должны пойти пообщаться с администрацией школы", - отметила Мирослава Эсипок.

Скриншот с Facebook

"Слушайте, какой мальчик молодец. 8 класс и он уже может за себя постоять. Он знает, свои права. Пытается отстоять свои права, фиксирует нарушение! Молодец! Теперь же никто не скажет, что врет, и никто не запрещал в туалет зайти. Я бы юноше руку пожала бы при встрече", - прокомментировала Герына Юлия.

Скриншот с Facebook

"Если есть такое нововведение, то классный руководитель может и как-бы должен донести это до своих 8-ми классников в разъяснительной форме. И почему у младшей школы возле туалета две уборщицы, а туалет для средней школы, который возле спортзала, соответственно с большей посещаемостью воняет так, что дети бегают по этажам в поисках чистого?", - прокомментировал Дмитрий Попович.

Напомним, что на днях под Киевом в селе Вишеньки школьницы жестоко избили девочку.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 15-летний подросток повесился из-за травли в школе. Родственники считают, что парня довели до самоубийства.