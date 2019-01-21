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Не "буллинг", а "цькування": скандальная писательница сделала новое "языковое" заявление

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 21:28

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

В Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов. Об этом заявила известный защитник украинского языка и писательница Лариса Ницой на канале ZIK.

Ницой подчеркнула, что не нужно никого заставлять разговаривать на украинском языке, но язык нужно популяризировать и распространять.

При этом писательница отметила, что Раде необходимо принять закон о функционировании языка, поскольку такой документ есть во всех странах, включая РФ.

По словам Ницой, в Украине сейчас большое количество заимствований с английского языка. При чем эти заимствования навязывают государственные ведомства.

Она отметила, что Министерство образования и науки начало вести борьбу с "буллингом". Но ведь в нашем языке есть слова, которые могут равноценно передать и заменить заимствованное слово, к примеру, "переслідування" и "цькування".

"Поэтому языковой закон нужен еще и для того, чтобы защитить украинский язык от англиезации", – заявила Ницой.

Напомним, что в сети разгорелся скандал из-за предложения Ларисы Ницой переименовать Россию в Московию. Она уверена, что такой шаг был бы логичным после предоставления автокефалии украинской церкви.

Ранее сообщалось, что Ницой призвала студентов, разговаривающих на украинском языке, которые переезжают из сел учиться в города, не переходить на русский язык.

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