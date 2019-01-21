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Не "буллінг", а "цькування": скандальна письменниця зробила нову "мовну" заяву

STYLERЖиття    21.01.2019 - 21:28

Відео: YouTube/Телеканал ZIK

В Україні мовний закон потрібен для того, щоб захистити українську мову від запозичених слів. Про це заявила відомий захисник української мови та письменниця Лариса Ніцой на каналі ZIK.

Ніцой підкреслила, що не треба нікого примушувати розмовляти українською мовою, але мову потрібно популяризувати та поширювати.

При цьому письменниця зазначила, що Раді необхідно прийняти закон про функціонування мови, оскільки такий документ є у всіх країнах, включаючи РФ.

За словами Ніцой, в Україні зараз велика кількість запозичень з англійської мови. При чому ці запозичення нав'язують державні відомства.

Вона зазначила, що Міністерство освіти і науки почало вести боротьбу з "буллінгом". Але ж у нашій мові є слова, які можуть рівноцінно передати і замінити запозичене слово, наприклад, переслідування і цькування.

"Тому мовний закон потрібен ще й для того, щоб захистити українську мову від англоїзації", – заявила Ніцой.

Нагадаємо, що в мережі розгорівся скандал через пропозицію Лариси Ніцой перейменувати Росію в Московію. Вона впевнена, що такий крок був би логічним після надання автокефалії українській церкві.

Раніше повідомлялося, що Ніцой закликала студентів, які розмовляють українською мовою, які переїжджають з сіл вчитися до міста, не переходити на російську мову.

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