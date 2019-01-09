"Москвинская орда": в сети скандал из-за предложения писательницы переименовать Россию

Коллаж РБК-Украина

Писательница говорит, что настало время вернуть России ее историческое название

Украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Писательница считает, что такой шаг был бы логичным после предоставления автокефалии украинской церкви.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi/)

В сети активно обсуждают такое предложение украинской писательницы. Кое-кто даже пишет, что называет так северного соседа уже лет десять.

"Москвинская орда", - уточнил Александр Ковальский.

"Но они и в дальнейшем будут называть себя россией. Лучше назвать себя Киевской Русью", - предложил Victor Pilecki.

"Так и будет. После уничтожения России", - констатировал Сергей Поддубный.

"Надо более точно. Золотоордынский улус Московия", - написал Петр Чайка.

"И сделать это надо на законодательном уровне, как было сделано по названии РПЦ в Украине", - предложил Victor Xomenko.

Скриншот комментариев (facebook.com/larysa.nitsoi/)

Напомним, два года назад в Верховную Раду даже подавали законопроект с предложением заменить географическое название РФ на "Московия".

Ранее мы писали о том, что 9 января томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Также мы сообщали о том, что украинский писатель, журналист и блогер Павел Бондаренко заявил, что в будущем Порошенко должен быть канонизирован.