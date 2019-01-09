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"Москвинська орда": в мережі скандал через пропозицію письменниці перейменувати Росію

STYLERЖиття    09.01.2019 - 17:32
"Москвинська орда": в мережі скандал через пропозицію письменниці перейменувати Росію
Колаж РБК-Україна

Письменниця каже, що настав час повернути Росії її історичну назву

Українська письменниця Лариса Ніцой запропонувала перейменувати Росію на Московію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Письменниця вважає, що такий крок був би логічним після надання автокефалії українській церкві.

&quot;Москвинська орда&quot;: в мережі скандал через пропозицію письменниці перейменувати Росію

Скріншот посту (facebook.com/larysa.nitsoi/)

У мережі активно обговорюють таку пропозицію української письменниці. Дехто навіть пише, що називає так північного сусіда вже років десять.

"Москвинська орда", - уточнив Олександр Ковальський.

"Але вони і надалі будуть називати себе росією. Краще назвати себе Київською Руссю", - запропонував Victor Pilecki.

"Так і буде. Після знищення Росії", - констатував Сергій Піддубний.

"Треба більш точно. Золотоординський улус Московія", - написав Петро Чайка.

"І зробити це треба на законодавчому рівні, як було зроблено по назві РПЦ в Україні", - запропонував Victor Xomenko.

&quot;Москвинська орда&quot;: в мережі скандал через пропозицію письменниці перейменувати Росію

Скріншот коментарів (facebook.com/larysa.nitsoi/)

Нагадаємо, два роки тому у Верховну Раду навіть подавали законопроект з пропозицією замінити географічну назву РФ на "Московія".

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