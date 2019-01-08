Мережа бурхливо відреагувала на пропозицію канонізувати Порошенко

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Бондаренко відзначив епохальність отримання Томосу

Український письменник, журналіст і блогер Павло Бондаренко заявив, що в майбутньому президент України Петро Порошенко має бути канонізований. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Бондаренко зазначив, що в честь Порошенко будуть не тільки пам'ятники ставити, але і назвуть вулиці. А його імені будуть присвячені цілі сторінки в підручниках історії.

"Він і владика Філарет повинні в майбутньому бути канонізовані", - написав Бондаренко.

Він також додав, що разом зі святою рівноапостольною княгинею Ольгою і князем Володимиром повинен з'явитися третій київський правитель - святий рівноапостольний Петро.

"Тому що його подвиг християнський не менше - навіть більше, ніж діяння славних предків". – зазначив Бондаренко.

Таке висловлювання не пройшло повз користувачів мережі. Хтось підтримав Бондаренко і поставив "плюсик", а хтось його і потролив. До речі, других було більше.

"Я вважаю, що потрібно йти далі - канонізувати святого рівноапостольного Семочко, святого великомученика Насірова, святого равнороттердамного Ахметова, святого страстотерпця Кернеса, святого паспортоносца Труханова", - прокоментував Oleg Sukhov.

"Тільки треба пакетний неймінг відразу - вулиця, площа і станція метро", - написала Ann Chabarai.

Нагадаємо, що вчора, 7 січня, у Софійському соборі пройшла святкова літургія. Томос про автокефалію Православної церкви України внесли Петро Порошенко і митрополит Епіфаній.

Раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій привітав усіх українців з Томосом і зазначив, що цій події ради як в Україні, так і за її межами.