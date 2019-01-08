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Сеть бурно отреагировала на предложение канонизировать Порошенко

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 17:35
Сеть бурно отреагировала на предложение канонизировать Порошенко
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Бондаренко отметил эпохальность получения Томоса

Украинский писатель, журналист и блогер Павел Бондаренко заявил, что в будущем президент Украины Петр Порошенко должен быть канонизирован. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бондаренко отметил, что в честь Порошенко будут не только памятники ставить, но и назовут улицы. А его имени будут посвящены целые страницы в учебниках истории.

"Он и владыка Филарет должны в будущем быть канонизированы", - написал Бондаренко.

Он также добавил, что вместе со святой равноапостольной княгиней Ольгой и князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель - святой равноапостольный Петр.

"Потому что его подвиг христианский не меньше - даже больше, чем деяния славных предков". – отметил Бондаренко.

Такое высказывание не прошло мимо пользователей сети. Кто-то поддержал Бондаренко и поставил "плюсик", а кто-то его и потролил. К слову, вторых было больше.

Сеть бурно отреагировала на предложение канонизировать Порошенко

"Я считаю, нужно идти дальше - канонизировать святого равноапостольного Семочко, святого великомученика Насирова, святого равнороттердамного Ахметова, святого страстотерпца Кернеса, святого паспортоносца Труханова", - прокомментировал Oleg Sukhov.

Сеть бурно отреагировала на предложение канонизировать Порошенко

"Только надо пакетный нейминг сразу - улица, площадь и станция метро", - написала Ann Chabarai.

Сеть бурно отреагировала на предложение канонизировать Порошенко

Напомним, что вчера, 7 января, в Софийском соборе прошла праздничная литургия. Томос об автокефалии Православной церкви Украины внесли Петр Порошенко и митрополит Епифаний.

Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей поздравил всех украинцев с Томосом и отметил, что этому событию рады как в Украине, так и за ее пределами.

Томос не будут увозить на Фанар Как прошла Рождественская литургия в Софийском соборе (фоторепортаж)
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