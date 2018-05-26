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Бутылки, мусор повсюду: футбольные фанаты устроили свалку в центре Киева (фото)

STYLERLIFE        26.05.2018 - 22:07
Фото: Парк Шевченко (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: Парк Шевченко (facebook.com/KyivOperativ)

Жители города возмущены

Жители Киева возмущены тем, что оставляют после себя иностранные туристы в парке Шевченко, который находится почти в самом центре столицы. Фотографии с горами мусора и бутылок опубликовал радиоведущий Александр Федченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Федченко удивляется тому, как ведут себя футбольные фанаты, так как наши сограждане, когда выезжают за пределы Украины соблюдают все правила и аккуратны.

"Вот так выглядит парк Шевченко сейчас. Так вот, урны есть и их по ходу достаточно. Есть даже совсем пустые. Но это не мешает фанатам из стран дальнего зарубежья с…ь прямо на газоны. Вообще удивительно. Мы, пересекая кордон ЕС, тут же становимся шёлковыми и пушистыми. Не превышаем скорость, окурки бросаем аккурат в пепельницу, не плюем на асфальт, даже на трассе не ходим "до вітру". Ищем клозет. Это же Европа. Но, у европейцев как видите, на этот счет другое мнение. Хотя, болельщикам, наверное, простительно", - написал Федченко и опубликовал фотографии, где видно, сколько мусора оставили после себя футбольные болельщики.

Скриншот поста (facebook.com/fedchenko84)

 

Фото: Парк Шевченко ((facebook.com/fedchenko84, facebook.com/KyivOperativ)

Его поддержали и другие жители Киева. Пользователь Дмитрий Рыжков написал, что он предупреждал о том, что так будет.

"Я буквально на днях озвучивал, что после пары дней этого ивента, Киев будут неделю убирать", - написал Рыжков.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

Алексей Сысоев считает, что болельщики ведут себя так потому, что находятся в чужой стране.

"Да, в Гайд-парке они б так не гадили. Там злостные бобби все видят - за шкирку и в каталажку. А у нас добрые полицейские. Не удивлюсь, если фанаты их бить начнут, а они улыбаться будут", - написал Сысоев.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

"Сань, у меня уже на балконе две кастрюльки воды заготовлено. Одной освежила мирно с....о под балконом фаната. Близость стадиона - она такая", - написала Галина Хлопотенко.

 Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

Но есть и такие пользователи, которые считают, что подобный бардак - норма. 

"Нормалек. Так обычно и бывает, когда много людей на небольшом участке собирается. Тем более, не профессоров в массе своей", - написала Ольга Денисенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

"Так приехали не на концерт венского оркестра, а футбольные фанаты, это знатные засранцы. К вечеру разъяренная толпа проигравших пройдет по витринам. Надеюсь, не случится", - опасается Ярослава Письмак.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

"Думаете, в других городах на финале - иначе?", - спрашивает Геннадий Сотниченко.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

А еще один пользователь считает, что дело в отсутствие коммунальщиков.

"Покажите мне хоть одного коммунальщика (дворника) на фото! Их там нет, вот и срач", - написал Толя Павлов.

Скриншот комментариев (facebook.com/fedchenko84)

Кстати, тренер "Ливерпуля" попал в комическую ситуацию (видео).

Рекомендуем посмотреть: День Киева 2018: куда пойти

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Лига Чемпионов, футбол, болельщики, Киев
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