"Был очень хорошим мальчиком": мать Усамы бен Ладена разоткровенничалась о сыне

Фото: Усама бен Ладен (gettyimages.co.uk)

Журналист поговорил с семьей знаменитого террориста

Мать бывшего руководителя международной исламской террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ландена описывает сына, как "хорошего мальчика". Пообщаться с Алиа Ганем и семьей террориста, который был убит в 2011 году в Пакистане, удалось журналисту The Guardian Мартину Чулову.

"Моя жизнь была очень трудной, потому что он был настолько далеко от меня. Он был очень хорошим мальчиком, и он так любил меня", - рассказала мать Усамы бен Ладена.

Своего сына Алиа Ганем описывает, как боязливого парня, который имел успехи в учебе.

Она отметила, что, когда Усаме бен Ладену исполнилось 20 лет, он "стал сильной личностью", изучая экономику в Университете короля Абдулазиза в Джидде, где он и познакомился с радикалами.

"Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком... Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые практически промыли его мозги", - говорит Ганем.

Мать террориста утверждает, что предостерегала сына от связей с радикалами. Одним из мужчин, с которыми он встретился в вузе, был Абдалла Аззам, член организации "Братья мусульмане" - позднее его выслали из Саудовской Аравии.

"Каждый, кто встречался с ним в ранние дни, уважал его. Сначала мы очень гордились им. Даже правительство Саудовской Аравии относилось к нему очень уважительно. А впоследствии он стал Усама-моджахед ", - рассказал сводный брат Хасан

"Я очень горжусь им в том смысле, что он был моим старшим братом. Он научил меня многому. Но я не думаю, что я очень горжусь им как человеком. Он стал суперзвездой на мировой сцене, и это было ни к чему", - добавил он.

Напомним, что боевик "ДНР" признался, что террористы массово убивали дончан.

Террорист рассказал, что в январе 2015 года боевики обстреляли остановку общественного транспорта и троллейбус. В результате погибли 10 человек. Тогда в "ДНР" заявили, что обстрел был проведен якобы украинскими военнослужащими.

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