"Это бандитское днище": боевик "ДНР" признался, что террористы массово убивали дончан (видео)

Фото: facebook .com/tgorlovka

По его словам, террористы устраивали теракты с расстрелами

Боевик "ДНР" признался ,что террористы массово убивали жителей Донецка. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Фосфорная Горловка" в Twitter.

Террорист рассказал, что в январе 2015 года боевики обстреляли остановку общественного транспорта и троллейбус. В результате погибли 10 человек. Тогда в "ДНР" заявили, что обстрел был проведен якобы украинскими военнослужащимию

"Были разборки между "Оплотом" и казаками. Кто-то там что-то у кого-то отжал и казаки приехали "наказывать". Из миномета они стреляли по оплотовской базе. Но стрелять они х*рово умеют, поэтому промазали и попали по остановке и по троллейбусу", - рассказал боевик.

Отличное видео для Гааги. Террорист "ДНР" Денис Лотов рассказывает как в 2015-ом году российские казаки обстреляли из миномета троллейбус в Донецке и свалили все на ВСУ #рашисты #мрази pic.twitter.com/yl0fuIHqTS — Фосфорная Горловка (@natohawks) 22 июля 2018 г.

Видео: В "ДНР" признались в массовых расстрелах жителей Донецка (twitter.com/natohawks)

"Но сами же срочно из этого раздули историю о том, как укропы убили мирных жителей Донецка. Реально, "ДНР" это бандитское днище", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

Через некоторое время приехали террористы из так называемой "полиции ДНР". Они потребовали прекратить дискотеку.

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