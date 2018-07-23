Беспредел: в Донецкой области террористы разогнали дискотеку

Фото: Коллаж РБК-Украина

Террористы угрожали отдыхающим оружием

В оккупированном курортном поселке Седово Донецкой области разгорелся конфликт между отдыхающими и террористами. Видео конфликта опубликовал пользователь Alex Moran на своем YouTube-канале.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

Через некоторое время приехали террористы из так называемой "полиции ДНР". Они потребовали прекратить дискотеку.

"Разошлись отсюда", - пригрозил один из боевиков. Они потребовали выключить музыку, потому что это якобы нарушает общественный порядок.

Отдыхающие возмутились, так как время было не позднее, а так называемый "комендантский час", который продлили до 23:00, еще на наступил. Кроме того, рядом с импровизированной дискотекой не было ни одного жилого дома, жителям которых могла бы помешать музыка.

Туристы начали скандировать "Музыку! Музыку!", что еще больше разозлило террористов. Они набросились на отдыхающих стали их избивать прямо на глазах у детей. Одному из них оккупанты скрутили руки. Когда люди начали снимать все это на камеру, террористы заявили, что "полицию" снимать запрещено.

Отдыхающие кричали, что это беспредел, на что оккупанты ответили, что это сами отдыхающие устроили беспредел.

Мужчину, который снимал их на видео, они задержали и увели с собой, а на остальных один из террористов направил автомат и потребовал отойти.

Видео: Alex Moran/YouTube

Кстати, россиянин рассказал, как террористы грабят Донбасс.

Видео: video.rbc.ua