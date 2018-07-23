Беззаконня: у Донецькій області терористи розігнали дискотеку

Фото: Колаж РБК-Україна

Терористи погрожували відпочиваючим зброєю

В окупованому курортному селищі Сєдове Донецької області розгорівся конфлікт між відпочиваючими та терористами. Відео конфлікту опублікував користувач Alex Moran на своєму YouTube-каналі.

Відпочиваючі курортного селища Сєдове влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а інші туристи підтяглися до автомобіля та почали танцювати.

Через деякий час приїхали терористи з так званої "поліції ДНР". Вони вимагали припинити дискотеку.

"Розійшлися звідси", - пригрозив один з бойовиків. Вони вимагали вимкнути музику, тому що це нібито порушує громадський порядок.

Відпочиваючі обурилися, так як час було не пізній, а так звана "комендантська година", яку продовжили до 23:00, ще не настала. Крім того, поруч з імпровізованої дискотекою не було жодного житлового будинку, мешканцям яких могла б перешкодити музика.

Туристи почали скандувати "Музику! Музику!", що ще більше розлютило терористів. Вони накинулися на відпочиваючих стали їх бити прямо на очах у дітей. Одному з них окупанти скрутили руки. Коли люди почали знімати все це на камеру, терористи заявили, що "поліцію" знімати заборонено.

Відпочиваючі кричали, що це свавілля, на що окупанти відповіли, що це самі відпочиваючі влаштували свавілля.

Чоловіка, який знімав їх на відео, вони затримали і забрали з собою, а на решту один з терористів направив автомат і зажадав відійти.

Відео: Alex Moran/YouTube

До речі, росіянин розповів, як терористи грабують Донбас.

Відео: video.rbc.ua