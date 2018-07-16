"Видел своими глазами": россиянин рассказал, как террористы грабят Донбасс

В сети показали, как террористы вывозили вещи местных жителей
В сети показали, как с территории Донбасса массово вывозят вещи. Один из пользователей – россиянин Владимир Соседов рассказал, как боевики грабят жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Twitter.
"Россиянин про подвиги "освободителей" в 2014-м", - написал Казанский.
"Видел своими глазами набитые грузовики, которые въезжали в Россию из Украины. Воровали все, что могли забрать, - от дверей до заборов", - отметил он.
"Также популярно было привезти домой грузовик угля. Тянули в Россию все: от кирпича разобранных домов, заборов и дверей, металлолома. Именно такую картину я наблюдал своими глазами в Таганроге осенью 2014 года ", - рассказал Соседов.
Скриншот (twitter.com/den_kazansky)
На комментарий россиянина отреагировали в сети:
"Позорная нация быдло-варваров!".
"Гитлеровцы скромнее были".
"Тащили все. Им пофигу было на судьбу жителей Донбасса. Главное режим в РФ защитить".
"Какой режим? Обычные грабители, воспользовавшиеся ситуацией".
"Из Грозного они, мародеры, так же выходили".
Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)
Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)
Кстати, экс-узник "ЛНР" рассказал, какие настроения царят на Донбассе.
Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)