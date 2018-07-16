"Видел своими глазами": россиянин рассказал, как террористы грабят Донбасс

Фото: vk.com/sdd_sevastopol

В сети показали, как террористы вывозили вещи местных жителей

В сети показали, как с территории Донбасса массово вывозят вещи. Один из пользователей – россиянин Владимир Соседов рассказал, как боевики грабят жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Twitter.

"Россиянин про подвиги "освободителей" в 2014-м", - написал Казанский.

"Видел своими глазами набитые грузовики, которые въезжали в Россию из Украины. Воровали все, что могли забрать, - от дверей до заборов", - отметил он.

"Также популярно было привезти домой грузовик угля. Тянули в Россию все: от кирпича разобранных домов, заборов и дверей, металлолома. Именно такую картину я наблюдал своими глазами в Таганроге осенью 2014 года ", - рассказал Соседов.

Скриншот (twitter.com/den_kazansky)

На комментарий россиянина отреагировали в сети:

"Позорная нация быдло-варваров!".

"Гитлеровцы скромнее были".

"Тащили все. Им пофигу было на судьбу жителей Донбасса. Главное режим в РФ защитить".

"Какой режим? Обычные грабители, воспользовавшиеся ситуацией".

"Из Грозного они, мародеры, так же выходили".

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Кстати, экс-узник "ЛНР" рассказал, какие настроения царят на Донбассе.

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