"Главное, чтобы не стреляли": экс-узник "ЛНР" рассказал, какие настроения царят на Донбассе

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Люди вынуждены вступать в ряды террористов

Украинский партизан, бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов рассказал, что Украине сейчас стоит бороться за ее территории, а не за людей, так как местным жителям на Донбассе все равно под чьей властью жить. Об этом он заявил в эфире передачи "Грани войны" на "Обозревателе".

Он отметил, что в террористы люди идут, так как у них нет работы.

"У людей, особенно после горячих фаз войны, когда побывали под бомбардировками и обстрелами, какой-то стокгольмский синдром. Им все равно – придут русские, украинцы. Пусть хоть китайцы приходят – главное, чтобы не стреляли и давали пенсию в юанях, и чтобы на эти юани можно было что-нибудь купить. Часть народа инертна. "Придет Украина? Ну слава Богу, хоть порядок будет", - рассказал он.

Фото: Владимир Жемчугов (facty.ua)

По словам Жемчугова, на оккупированных территориях люди ничего не решают.

"Сейчас там руководит тот, у кого в руках автомат... Даже если они хотят, чтобы за них боролись, они ничего не могут сделать", - сказал экс-узник.

По словам Жемчугова, терористы на Донбассе - это те люди, которые в 1991 году голосовали за отделение от СССР и за независимость Украины.

"Но прошло время, и они перешли на сторону России. В первую очередь из-за того, что Донбасс стал очень депрессивным регионом. После развала Советского Союза очень много людей осталось без работы. На Донбассе было сосредоточено очень большое число военных заводов и шахт. Военные заводы практически все были закрыты, порезаны на металлолом или поменяли профиль. Большая часть шахт была тоже закрыта. Депрессивный регион, которым никто не занимался", - подытожил он.

Напомним, что российский наемник Антон Раевский, который воевал на Донбассе, подтвердил, что РФ поставляет военную технику боевикам в Донецкую область.

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