"Головне, щоб не стріляли": екс-в'язень "ЛНР" розповів, які настрої панують на Донбасі

Фото: facebook .com/tgorlovka

Люди змушені вступати в ряди терористів

Український партизан, колишній бранець "ЛНР" Володимир Жемчугов розповів, що Україні зараз варто боротися за її території, а не за людей, через те, що місцевим жителям на Донбасі все одно під чиєю владою жити. Про це він заявив в ефірі передачі "Грані війни" на "Обозревателе".

Він зазначив, що терористи люди йдуть, через те, що у них немає роботи.

"У людей, особливо після гарячих фаз війни, коли побували під бомбардуванням і обстрілом, якийсь стокгольмський синдром. Їм все одно прийдуть росіяни, українці. Нехай хоч китайці приходять – головне, щоб не стріляли і давали пенсію в юанях, і щоб на ці юані можна було що-небудь купити. Частина народу інертна. "Прийде Україна? Ну слава Богу, хоч порядок буде", - розповів він.

Фото: Володимир Жемчугов (facty.ua)

За словами Жемчугова, на окупованих територіях люди нічого не вирішують.

"Зараз там керує той, у кого в руках автомат... Навіть якщо вони хочуть, щоб за них боролися, вони нічого не можуть зробити", - сказав екс-в'язень.

За словами Жемчугова, терористи на Донбасі - це ті люди, які в 1991 році голосували за відділення від СРСР і за незалежність України.

"Але минув час, і вони перейшли на бік Росії. В першу чергу через те, що Донбас став дуже депресивним регіоном. Після розвалу Радянського Союзу дуже багато людей залишилося без роботи. На Донбасі було зосереджено дуже велике число військових заводів і шахт. Військові заводи практично всі були закриті, порізані на металобрухт або змінили профіль. Велика частина шахт була теж закрита. Депресивний регіон, якими ніхто не займався", - підсумував він.

Нагадаємо, що російський найманець Антон Раєвський, який воював на Донбасі, підтвердив, що РФ постачає військову техніку бойовикам в Донецьку область.

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