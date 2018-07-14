Российский наемник рассказал, как РФ поставляет технику на Донбасс

Антон Раевский (Скриншот с Youtube)

Раевский занесен в "Миротоворец" с 2014 года

Российский наемник Антон Раевский, который воевал на Донбассе, подтвердил, что РФ поставляет военную технику боевикам в Донецкую область. Об этом стало известно из поста в Twitter блогера Necto Mancer, который опубликовал скриншот поста Раевского.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Раевский сообщил, что вся военная техника 3 батальона 7-ой мотострелковой бригады "ЛНР" из России. Ее помогают перебрасывать некоторые военные из 7-ой бригады.

"Абсолютно вся военная техника 3 батальона 7 мотострелковой бригады "ЛНР" из РФ… Для переброски этой военной техники с территории РФ на территорию "ЛНР" и "ДНР" создаются группы из числа военнослужащих 7 бригады, которые затем в составе колонн перегоняют эту военную технику в свою воинскую часть. Командиры батальонов, начальники штабов батальонов 7 мотострелкоой бригады "ЛНР" все кадровые российские офицеры. Также среди российских советников в 3 батальоне 7 бригады был на командирской должности - командир минометного подразделения 3 батальона. Помимо российских советников по линии Министерства обороны РФ, личный состав батальонной разведки и бригадной разведки обучал российский инструктор, с его слов, по линии ФСБ РФ", - написал бывший наемник.

К слову, Раевский занесен в черный список "Миротворца" с 2014 года.

Как ранее сообщалось, 8 июля, в харьковском военном госпитале от ранений, полученных в зоне ООС на Донбассе, умер военнослужащий Иван Борсук.

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