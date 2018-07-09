В харьковском госпитале умер военный, раненный в зоне ООС

У погибшего осталась девятилетняя дочь

8 июля, в харьковском военном госпитале от ранений, полученных в зоне ООС на Донбассе, умер военнослужащий Иван Борсук. Об этом сообщает Дубровицкий райвоенкомат на странице в Facebook.

"Во время обстрела украинских позиций 29 июня в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны наемников РФ, которые использовали РПГ и стрелковое оружие, боец получил огнестрельное пулевое ранение головы, в результате которого скончался 8 июля", – сказано в сообщении.

Борсук проходил срочную службу в 2006-2007 гг., во время мобилизации был призван в ВСУ в период III волны, проходил службу с августа 2014 до января 2016 года в в/ч В4673 (128 ОГШБ). В мае подписал контракт на прохождение военной службы в 14 ОМБР.

Фото: Иван Борсук (facebook.com/dzorvk)

"При выполнении боевых задач проявил мужество и героизм во время операций в Дебальцево, за что указом президента Украины от 26 февраля 2015 года был награжден орденом "За мужество" III степени, награжден также медалью "Защитник отечества", памятной медалью "128 ОГПБ военная разведка", нагрудным знаком "Ветеран войны – УБД", – говорится в сообщении военкомата.

Боец родился 9 июля 1986 года в селе Лютинск Дубровицкого района Ровенской области. В 2006 году Борсук окончил Западноукраинский колледж.

У погибшего остались отец - Борсук Иван Кириллович, 1958 г. р., мать - Борсук Раиса Васильевна, 1960 г. р., сестра - Борсук Виктория Ивановна, 1983 г. р., жена - Барсук Яна Петровна, 1984 г. р., дочь - Барсук Кристина Ивановна 2009 г. р.

Встреча и прощание с бойцом планируется 10.07.2018 года.

Скриншот поста (facebook.com/dzorvk)

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