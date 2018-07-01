На горе Карачун почтили воинов, погибших во время освобождения Славянска (фото)

Бойцам установили памятный мемориал

Сегодня, 1 июля в городе Славянск прошла официальная церемония почтения погибших на Донбассе украинских воинов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"На горе Карачун помянули воинов, которые погибли во время освобождения Славянска и Краматорска. В мемориальном комплексе на горе Карачун прошло торжественное мероприятие по случаю четвертой годовщины со Дня освобождения городов от российских наемников", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Также в ООС уточнили, что в ходе мероприятия была проведена церемония открытия знаков со списками всех погибших при освобождении Славянска и Краматорска военнослужащих.

Фото: памятник погибшим на Донбассе воинам (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, за время военного конфликта на Донбассе погиб 51 военный Военно-морских сил Украины (ВМС). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны украины (СНБО) Александр Турчинов, говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - сообщил Турчинов.

Как сообщалось ранее, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска за сутки 30 июня 26 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям, в результате чего было ранено одного украинского военного.

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