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На горі Карачун вшанували воїнів, загиблих під час визволення Слов'янська (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 17:44
Фото: пам'ятник воїнам ЗСУ (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: пам'ятник воїнам ЗСУ (facebook.com/pressjfo.news)

Бійцям встановили пам'ятний меморіал

Сьогодні, 1 липня в місті Слов'янськ пройшла офіційна церемонія вшанування загиблих на Донбасі українських воїнів. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"На горі Карачун вшанували воїнів, які загинули під час визволення Слов'янська та Краматорська. В меморіальному комплексі на горі Карачун відбувся урочистий захід з нагоди четвертої річниці з Дня визволення міст від російських найманців", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Також в ООС уточнили, що в ході заходу була проведена церемонія відкриття знаків зі списками всіх загиблих військовослужбовців при звільненні Слов'янська та Краматорська.

 

Фото: пам'ятник загиблим на Донбасі воїнам (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, за час військового конфлікту на Донбасі загинула 51 військовий Військово-морських сил України (ВМС). Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони україни (РНБО) Олександр Турчинов, йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

"За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранені 488 моряків. Державними нагородами нагороджені 498, відзнаками Міністерства оборони України - 1515, Генштабу - 1385 моряків", - повідомив Турчинов.

Як повідомлялося раніше, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські окупаційні війська за добу 30 червня 26 разів застосовували прицільний вогонь по українських позиціях, в результаті чого було поранено одного українського військового.

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Теги: бойцы, Славянск, Краматорск, память
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