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В харківському госпіталі помер військовий, поранений в зоні ООС

STYLERLIFE        09.07.2018 - 08:38
Фото torange.biz
Фото torange.biz

У загиблого залишилася дев'ятирічна дочка

8 липня, у харківському військовому шпиталі від поранень, отриманих в зоні ООС на Донбасі, помер військовослужбовець Іван Борсук. Про це повідомляє Дубровицький райвійськкомат на сторінці Facebook.

"Під час обстрілу українських позицій 29 червня в районі населеного пункту Попасна Донецької області з боку найманців РФ, які використовували РПГ і стрілецьку зброю, боєць отримав вогнепальне кульове поранення голови, в результаті якого помер 8 липня", – сказано в повідомленні.

Борсук проходив строкову службу в 2006-2007 рр.., під час мобілізації був покликаний в ЗСУ в період III хвилі, проходив службу з серпня 2014 до січня 2016 року у в/ч В4673 (128 ОГШБ). У травні підписав контракт на проходження військової служби в 14 ОМБР.

Фото: Іван Борсук (facebook.com/dzorvk)

"При виконанні бойових завдань проявив мужність і героїзм під час операцій в Дебальцеве, за що указом президента України від 26 лютого 2015 року був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, нагороджений також медаллю "Захисник вітчизни", пам'ятною медаллю "128 ОГПБ військова розвідка", нагрудним знаком "Ветеран війни – УБС", – йдеться в повідомленні військкомату.

Боєць народився 9 липня 1986 року в селі Лютинськ Дубровицького району Рівненської області. У 2006 році Борсук закінчив Західноукраїнський коледж.

У загиблого залишилися батько - Борсук Іван Кирилович, 1958 р., мати - Борсук Раїса Василівна, 1960 р. н., сестра - Борсук Вікторія Іванівна, 1983 р., дружина - Борсук Яна Петрівна, 1984 р. н., дочка - Борсук Христина Іванівна 2009 р. р.

Зустріч і прощання з бійцем планується 10.07.2018 року.

Скріншот поста (facebook.com/dzorvk)

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Теги: ООС, АТО, погибший
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