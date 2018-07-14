Російський найманець розповів, як РФ поставляє техніку на Донбас

Антон Раєвський (Скріншот з Youtube)

Раєвський занесений в "Миротоворець" з 2014 року

Російський найманець Антон Раєвський, який воював на Донбасі, підтвердив, що РФ постачає військову техніку бойовикам в Донецьку область. Про це стало відомо з поста в Twitter блогера Necto Mancer, який опублікував скріншот поста Раєвського.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Раєвський повідомив, що вся військова техніка 3 батальйону 7-ої мотострілкової бригади "ЛНР" з Росії. Її допомагають перекидати деякі військові з 7-ої бригади.

"Абсолютно вся військова техніка 3 батальйону 7-ї мотострілкової бригади "ЛНР" з РФ... Для перекидання цієї військової техніки з території РФ на територію "ЛНР" і "ДНР" створюються групи з числа військовослужбовців 7 бригади, які потім у складі колон переганяють цю військову техніку в свою військову частину. Командири батальйонів, начальники штабів батальйонів 7 мотострілкової бригади "ЛНР" всі кадрові російські офіцери. Також серед російських радників у 3 батальйоні 7 бригади був на командирській посади - командир мінометного підрозділу 3 батальйону. Крім російських радників по лінії Міністерства оборони РФ, особовий склад батальйонної розвідки і бригадної розвідки навчав російський інструктор, з його слів, по лінії ФСБ РФ", - написав колишній найманець.

До речі, Раєвський занесений в чорний список "Миротворця" з 2014 року.

Як повідомлялося раніше, 8 липня, у харківському військовому шпиталі від поранень, отриманих в зоні ООС на Донбасі, помер військовослужбовець Іван Борсук.

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