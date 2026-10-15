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Гороскопи 15 жовтня 2026 · 12:02
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Близнюки люблять флірт, Стрільці - свободу: які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад

Одним потрібна стабільність на роки, а іншим стає нецікаво навіть у щасливих стосунках
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Близнюки люблять флірт, Стрільці - свободу: які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад

Як знаки Зодіаку ставляться до зрад (фото: Styler)

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку, яким найважче зберігати вірність у коханні. Одні прагнуть стабільності та довіри, а інші не уявляють життя без яскравих емоцій і нових вражень.

Styler розповідає, хто очолює цей рейтинг.

12 місце - Козоріг

Козороги цінують стабільність, репутацію та довгострокові стосунки, тому рідко ризикують усім заради випадкового роману. Якщо вони обирають партнера, то зазвичай налаштовані серйозно, хоча емоційна відстороненість іноді створює проблеми у стосунках.

11 місце - Телець

Тельці люблять комфорт, надійність і передбачуваність, а тому не надто охоче шукають пригод на стороні. Проте якщо у стосунках зникають ніжність і близькість, представники цього знаку можуть замислитися, чи отримують вони все необхідне від партнера.

10 місце - Рак

Для Раків кохання - це передусім емоційна близькість, довіра та відчуття безпеки. Вони не поспішають зраджувати, але через нестачу уваги й тепла можуть шукати розуміння в іншої людини, особливо якщо давно почуваються самотніми у парі.

9 місце - Діва

Діви ретельно обирають партнера й не люблять хаосу в особистому житті, тому випадкові інтрижки зазвичай не входять до їхніх планів. Однак якщо стосунки перестають відповідати їхнім очікуванням, вони можуть спочатку емоційно віддалитися, а вже потім шукати когось нового.

8 місце - Скорпіон

Скорпіони відомі пристрасністю та сильними почуттями, але водночас вони здатні на глибоку відданість. Утім, ревнощі, образи й бажання помститися можуть підштовхнути їх до ризикованих рішень, якщо довіра між партнерами вже зруйнована.

7 місце - Лев

Левам важливо відчувати себе бажаними, особливими й коханими, а компліменти для них - майже окремий вид мистецтва. Якщо партнер перестає приділяти їм увагу, вони можуть піддатися спокусі того, хто знову змусить їх відчути себе зіркою.

6 місце - Риби

Риби живуть почуттями, романтичними фантазіями та мріями про ідеальне кохання. Через свою чутливість вони можуть непомітно для себе захопитися іншою людиною, особливо коли реальні стосунки не відповідають їхнім уявленням про романтику.

5 місце - Овен

Імпульсивні Овни люблять азарт, яскраві емоції та відчуття завоювання. Коли пристрасть у стосунках згасає, їм може захотітися нових вражень, а рішення, ухвалене на хвилі моменту, іноді приносить чимало проблем.

4 місце - Терези

Терези обожнюють флірт, красиві залицяння та увагу до своєї персони. Вони не завжди готові одразу відмовитися від приємного спілкування заради встановлених меж у парі, а бажання подобатися всім іноді заводить їх надто далеко.

3 місце - Стрілець

Свобода для Стрільців - одна з головних життєвих цінностей, тому надмірний контроль може швидко їх відштовхнути. Вони прагнуть нових пригод і вражень, а якщо стосунки перетворюються на рутину, спокуса спробувати щось інше стає особливо сильною.

2 місце - Близнюки

Близнюки люблять спілкування, нові знайомства та інтелектуальні ігри, а їхня природна допитливість часто привертає увагу оточення. Звичайний флірт може непомітно перерости в щось більше, особливо якщо у стосунках бракує різноманітності та емоційного контакту.

1 місце - Водолій

Водолії очолюють цей розважальний рейтинг через свою любов до незалежності, новизни та нестандартних стосунків. Вони можуть гостро реагувати на будь-які спроби обмежити їхню свободу, а емоційна дистанція іноді підштовхує їх шукати зв'язок на стороні замість відвертої розмови з партнером.

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