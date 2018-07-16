"Бачив своїми очима": росіянин розповів, як терористи грабують Донбас

Фото: vk.com/sdd_sevastopol

У мережі показали, як терористи вивозили речі місцевих мешканців

У мережі показали, як з території Донбасу масово вивозять речі. Один з користувачів – росіянин Володимир Сосєдов розповів, як бойовики грабують жителів Донецької і Луганської областей. Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Росіянин про подвиги "визволителів" у 2014-му", - написав Казанський.

"Бачив своїми очима набиті вантажівки, які в'їжджали в Росію з України. Крали все, що могли забрати, - від дверей до парканів", - зазначив він.

"Також популярно було привезти додому вантажівку вугілля. Тягнули в Росію все: від цегли розібраних будинків, парканів та дверей, металобрухту. Саме таку картину я спостерігав своїми очима в Таганрозі восени 2014 року", - розповів Сосєдов.

Скріншот (twitter.com/den_kazansky)

На коментар росіянина відреагували в мережі:

"Ганебна нація бидло-варварів!".

"Гітлерівці скромніші були".

"Тягнули все. Їм начхати було на долю жителів Донбасу. Головне режим в РФ захистити".

"Який режим? Звичайні грабіжники, які скористалися ситуацією".

"З Грозного вони, мародери, так само виходили".

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

До речі, екс-в'язень "ЛНР" розповів, які настрої панують на Донбасі.

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