"Бачив своїми очима": росіянин розповів, як терористи грабують Донбас

У мережі показали, як терористи вивозили речі місцевих мешканців
У мережі показали, як з території Донбасу масово вивозять речі. Один з користувачів – росіянин Володимир Сосєдов розповів, як бойовики грабують жителів Донецької і Луганської областей. Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
"Росіянин про подвиги "визволителів" у 2014-му", - написав Казанський.
"Бачив своїми очима набиті вантажівки, які в'їжджали в Росію з України. Крали все, що могли забрати, - від дверей до парканів", - зазначив він.
"Також популярно було привезти додому вантажівку вугілля. Тягнули в Росію все: від цегли розібраних будинків, парканів та дверей, металобрухту. Саме таку картину я спостерігав своїми очима в Таганрозі восени 2014 року", - розповів Сосєдов.
Скріншот (twitter.com/den_kazansky)
На коментар росіянина відреагували в мережі:
"Ганебна нація бидло-варварів!".
"Гітлерівці скромніші були".
"Тягнули все. Їм начхати було на долю жителів Донбасу. Головне режим в РФ захистити".
"Який режим? Звичайні грабіжники, які скористалися ситуацією".
"З Грозного вони, мародери, так само виходили".
Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)
Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)
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