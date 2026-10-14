Вода під ящиками холодильника: як перевірити дренаж і ущільнювач та коли потрібен майстер

Вода під ящиками для овочів не завжди означає, що холодильник зламався. Часто причина пов'язана із засміченим дренажним отвором, неправильним розміщенням продуктів або потраплянням теплого вологого повітря всередину камери.

Styler розповідає, звідки береться вода в холодильнику, як очистити доступну частину дренажного отвору та що перевірити, якщо калюжа з'являється знову.

Звідки береться вода в холодильнику

У багатьох холодильниках із крапельною системою охолодження на задній внутрішній стінці утворюється конденсат. Під час роботи компресора там може з'являтися тонкий шар інею, який згодом тане.

Вода стікає спеціальним каналом через дренажний отвір у піддон, де поступово випаровується.

Як пояснюють у Beko , окремі краплі води або тонкий шар інею на задній стінці холодильників такої конструкції є нормальним явищем.

Проте калюжа під ящиками для овочів може свідчити про порушення відведення води. Якщо дренажний отвір засмічений, конденсат не потрапляє до піддона, а накопичується всередині камери.

Як очистити доступну частину дренажного отвору

Одна з поширених причин появи води під ящиками - засмічення дренажного отвору. Крихти, залишки їжі та інші забруднення можуть перекривати канал, через який відводиться конденсат.

У холодильниках із доступною дренажною системою отвір зазвичай розташований у нижній частині задньої стінки, над ящиками для овочів.

У Bosch рекомендують обережно очищувати доступний дренажний отвір м'якою тканиною та зволоженою ватною паличкою.

Як очистити доступні забруднення:

Перевірте інструкцію до своєї моделі та від'єднайте холодильник від електромережі перед очищенням. Вийміть ящики для овочів і за потреби полицю над ними. Знайдіть дренажний отвір у нижній частині задньої стінки, якщо він передбачений конструкцією. Обережно очистіть доступну частину отвору зволоженою ватною паличкою або спеціальним пристосуванням, рекомендованим виробником. Приберіть воду з дна холодильника м'якою губкою та витріть поверхні насухо. Поверніть знімні деталі на місце й увімкніть прилад.

Не використовуйте ніж, металевий дріт або інші гострі предмети. Також не заливайте в отвір окріп чи агресивні засоби для прочищення труб.

Не намагайтеся проштовхувати сторонні предмети глибоко в дренажний канал.

Таке очищення не гарантує усунення засмічення всередині каналу. Якщо отвір прихований за внутрішніми панелями або засмічення не вдається усунути без розбирання холодильника, зверніться до майстра.

Чому продукти не варто притискати до задньої стінки

Іноді дренажний отвір залишається чистим, але вода все одно накопичується під ящиками.

Пакети, контейнери та інші продукти, притиснуті до холодної задньої стінки, можуть перешкоджати нормальному стіканню конденсату. Вода змочує упаковки та потрапляє на полиці або дно камери.

За інформацією Electrolux , ще однією причиною надмірної вологи можуть бути продукти з високим вмістом води, які зберігаються без упаковки.

Щоб зменшити накопичення вологи:

залишайте відстань між продуктами та задньою стінкою;

не перекривайте вентиляційні отвори;

зберігайте овочі та фрукти у відведених для них ящиках;

тримайте готові страви та інші продукти, які потребують упаковки, у закритих контейнерах;

перевіряйте, чи не проливається рідина з відкритих ємностей.

Дверцята холодильника зачиняються нещільно

Коли дверцята довго залишаються відчиненими або погано прилягають до корпусу, всередину потрапляє тепле вологе повітря. Через різницю температур може утворюватися додатковий конденсат.

У Samsung пояснюють, що пошкоджений або забруднений ущільнювач дверцят може пропускати тепле повітря всередину холодильника та сприяти утворенню вологи. Виробник також рекомендує не перекривати вентиляційні отвори продуктами.

Насамперед переконайтеся, що продукти, контейнери та висувні ящики не заважають дверцятам повністю зачинятися.

Після цього огляньте гумовий ущільнювач:

перевірте, чи немає на ньому залишків їжі та інших забруднень;

зверніть увагу на тріщини, розриви й деформовані ділянки;

переконайтеся, що ущільнювач рівномірно прилягає до корпусу.

Якщо гума забруднена, очистьте її відповідно до інструкції виробника та витріть насухо.

Пошкоджений або деформований ущільнювач може потребувати заміни.

Чи може гаряча їжа спричиняти конденсат

Відкриті ємності з рідиною та гарячі страви можуть збільшувати кількість водяної пари всередині холодильної камери.

Однак це не означає, що приготовлену їжу потрібно годинами охолоджувати на кухонному столі.

За рекомендаціями FDA , гарячі страви можна ставити в холодильник. Швидкопсувні продукти необхідно помістити туди протягом двох годин, а за температури повітря понад +32 градуси - протягом однієї години.

Щоб їжа швидше охолоджувалася, великі порції варто розділяти та перекладати в невеликі неглибокі контейнери. Також не залишайте готові страви надовго у відкритих ємностях усередині холодильника, щоб зменшити надходження вологи в камеру.

Чому вода з'являється в холодильнику No Frost

У холодильниках із системою No Frost також відбувається автоматичне відтаювання. Утворена вода відводиться через дренажну систему, конструкція та розташування якої залежать від моделі.

На відміну від холодильників із доступним отвором на задній стінці, у таких приладах дренаж часто прихований за внутрішніми панелями.

Якщо канал заблокований льодом або забрудненнями, тала вода може накопичуватися всередині холодильника.

Наприклад, в офіційній інструкції LG пояснюється, що в деяких холодильниках із верхньою морозильною камерою заблокований дренаж може спричиняти потрапляння води до холодильного відділення.

Повне розморожування може допомогти, якщо відведенню води заважає лід. Водночас засмічення залишками їжі або несправність системи автоматичного відтаювання можуть потребувати іншого втручання.

Саме для описаного LG випадку замерзання дренажу виробник рекомендує повне розморожування протягом щонайменше 24 годин із відчиненими дверцятами. Залежно від умов танення льоду може тривати довше, іноді до трьох діб. Це не універсальна процедура для всіх холодильників No Frost.

Якщо виробник вашої моделі передбачає таку процедуру:

Перекладіть продукти в інший холодильник або термоконтейнер з акумуляторами холоду, що забезпечує безпечну температуру. Від'єднайте холодильник від електромережі. Повністю відчиніть дверцята холодильної та морозильної камер. Розкладіть рушники біля основи приладу для збирання талої води. Дочекайтеся природного танення льоду відповідно до рекомендацій виробника. Приберіть залишки води, витріть внутрішні поверхні та підключіть холодильник до електромережі.

Не прискорюйте розморожування феном або окропом. Висока температура може пошкодити пластикові деталі холодильника.

Важливо також подбати про зберігання продуктів. За рекомендаціями FoodSafety.gov , м’ясо, рибу, молоко та готові страви потрібно викинути, якщо вони перебували за температури +4 градуси або вище понад дві години. Для інших продуктів рекомендації залежать від їхнього виду - їх можна перевірити в таблиці відомства.

Що робити, якщо вода з'являється знову

Якщо після очищення або рекомендованого розморожування вода повертається, зверніть увагу, де саме вона накопичується.

Під ящиками для овочів - насамперед перевірте доступний дренажний отвір і розміщення продуктів біля задньої стінки.

- насамперед перевірте доступний дренажний отвір і розміщення продуктів біля задньої стінки. На полицях і упаковках - перевірте, чи не торкаються продукти задньої стінки, чи закриті контейнери та чи щільно зачиняються дверцята.

- перевірте, чи не торкаються продукти задньої стінки, чи закриті контейнери та чи щільно зачиняються дверцята. Разом із льодом - можлива проблема з відведенням талої води або системою автоматичного відтаювання.

- можлива проблема з відведенням талої води або системою автоматичного відтаювання. На підлозі під холодильником - джерело протікання може бути пов'язане не лише з конденсатом, а й із піддоном або системою подавання води, якщо вона є.

У Whirlpool пояснюють, що неправильне встановлення холодильника також може спричиняти протікання. Зокрема, вода здатна накопичуватися біля переднього краю піддона та витікати на підлогу.

Перевіряти положення приладу й регулювати його потрібно відповідно до інструкції виробника.

Якщо холодильник підключений до водопроводу, причиною калюжі також можуть бути пошкоджені шланги або з'єднання.

Перед перевіркою водопровідної системи від'єднайте холодильник від електромережі та перекрийте подавання води. Якщо є підозра на пошкодження шланга або приховане протікання, зверніться до спеціаліста.

Коли потрібно звернутися до майстра

Професійна перевірка потрібна, якщо:

вода повертається після очищення доступної частини дренажного отвору або рекомендованого розморожування;

холодильник погано охолоджує, регулярно обмерзає або має пошкоджений ущільнювач;

для усунення проблеми потрібно розбирати внутрішні панелі чи ремонтувати водопровідні з'єднання.

Не розбирайте приховані елементи дренажної системи самостійно, якщо така процедура не передбачена інструкцією виробника. Це може призвести до пошкодження деталей холодильника.

Якщо поради не усунули проблему, зверніться до авторизованого сервісного центру або кваліфікованого майстра.