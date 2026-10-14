Вода под ящиками холодильника: как проверить дренаж и уплотнитель и когда нужен мастер

Вода под ящиками для овощей не всегда означает, что холодильник сломался. Часто причина связана с засоренным дренажным отверстием, неправильным размещением продуктов или попаданием теплого влажного воздуха внутрь камеры.

Styler рассказывает, откуда берется вода в холодильнике, как очистить доступную часть дренажного отверстия и что проверить, если лужа появляется снова.

Откуда берется вода в холодильнике

Во многих холодильниках с капельной системой охлаждения на задней стенке образуется конденсат. При работе компрессора там может появляться тонкий слой инея, который впоследствии тает.

Вода стекает по специальному каналу через дренажное отверстие в поддон, где постепенно испаряется.

Как поясняют в Beko , отдельные капли воды или тонкий слой инея на задней стенке холодильников такой конструкции являются нормальным явлением.

Однако лужа под ящиками для овощей может свидетельствовать о нарушении отвода воды. Если дренажное отверстие засорено, конденсат не попадает в поддон, а накапливается внутри камеры.

Как очистить доступную часть дренажного отверстия

Одна из распространенных причин появления воды под ящиками - засор дренажного отверстия. Крошки, остатки пищи и другие загрязнения могут перекрывать канал, через который отводится конденсат.

В холодильниках с доступной дренажной системой отверстие обычно расположено в нижней части задней стенки, над ящиками для овощей.

В Bosch рекомендуется осторожно очищать доступное дренажное отверстие мягкой тканью и увлажненной ватной палочкой.

Как очистить доступные загрязнения:

Проверьте инструкцию к своей модели и отсоедините холодильник от сети перед очисткой. Извлеките ящики для овощей и при необходимости полку над ними. Найдите дренажное отверстие в нижней части задней стенки, если оно предусмотрено конструкцией. Аккуратно очистите доступную часть отверстия увлажненной ватной палочкой или специальным приспособлением, рекомендованным производителем. Уберите воду со дна холодильника мягкой губкой и протрите насухо. Поверните съемные детали на место и включите устройство.

Не используйте нож, металлическую проволоку или другие острые предметы. Также не заливайте в проем кипяток или агрессивные средства для прочистки труб.

Не пытайтесь проталкивать посторонние предметы глубоко в дренажный канал.

Такая очистка не гарантирует устранения засора внутри канала. Если отверстие скрыто за внутренними панелями или засор не удается устранить без разборки холодильника, обратитесь к мастеру.

Почему продукты не следует прижимать к задней стенке

Иногда дренажное отверстие остается чистым, но вода все равно скапливается под ящиками.

Пакеты, контейнеры и другие продукты, прижатые к холодной задней стенке, могут препятствовать нормальному стеканию конденсата. Вода смачивает упаковку и попадает на полки или дно камеры.

По информации Electrolux , еще одной причиной чрезмерной влаги могут являться продукты с высоким содержанием воды, хранящиеся без упаковки.

Чтобы уменьшить накопление влаги:

оставляйте расстояние между продуктами и задней стенкой;

не перекрывайте вентиляционные отверстия;

храните овощи и фрукты в отведенных для них ящиках;

держите готовые блюда и другие продукты, требующие упаковки, в закрытых контейнерах;

проверяйте, не проливается ли жидкость из открытых емкостей.

Дверца холодильника закрывается неплотно.

Когда дверца долго остается открытой или плохо прилегает к корпусу, внутрь попадает теплый влажный воздух. Из-за разности температур может образовываться дополнительный конденсат.

В Samsung объясняют, что поврежденный или загрязненный уплотнитель дверцы может пропускать теплый воздух внутрь холодильника и способствовать образованию влаги. Производитель также советует не перекрывать вентиляционные отверстия продуктами.

Прежде всего убедитесь, что продукты, контейнеры и выдвижные ящики не мешают дверцу полностью закрываться.

После этого осмотрите резиновый уплотнитель:

проверьте, нет ли на нем остатков пищи и других загрязнений;

обратите внимание на трещины, разрывы и деформированные участки;

убедитесь, что уплотнитель равномерно прилегает к корпусу.

Если резина загрязнена, очистите ее в соответствии с инструкцией производителя и протрите досуха.

Поврежденный или деформированный уплотнитель может потребовать замены.

Может ли горячая пища вызывать конденсат

Открытые емкости с жидкостью и горячие блюда могут увеличивать количество водяных паров внутри холодильной камеры.

Однако это не значит, что приготовленную еду нужно часами охлаждать на кухонном столе.

По рекомендациям FDА, горячие блюда можно ставить в холодильник. Быстродвижущиеся продукты необходимо поместить туда в течение двух часов, а при температуре воздуха свыше +32 градуса - в течение одного часа.

Чтобы еда быстрее охлаждалась, большие порции следует разделять и перекладывать в небольшие неглубокие контейнеры. Также не оставляйте готовые блюда надолго в открытых емкостях внутри холодильника, чтобы уменьшить поступление влаги в камеру.

Почему вода появляется в холодильнике No Frost

В холодильниках с системой No Frost также происходит автоматическое оттаивание. Образующаяся вода отводится через дренажную систему, конструкция и расположение которой зависят от модели.

В отличие от холодильников с доступным отверстием на задней стенке, в таких приборах дренаж часто скрыт за внутренними панелями.

Если канал заблокирован льдом или загрязнениями, талая вода может накапливаться внутри холодильника.

Например, в официальной инструкции LG объясняется, что в некоторых холодильниках с верхней морозильной камерой заблокированный дренаж может вызвать попадание воды в холодильное отделение.

Полное размораживание может помочь, если отводу воды мешает лед. В то же время, засорение остатками пищи или неисправность системы автоматического оттаивания могут потребовать другого вмешательства.

Именно для описанного LG случая замерзания дренажа производитель рекомендует полную разморозку в течение по меньшей мере 24 часов с открытой дверцей. В зависимости от условий таяния льда может длиться дольше, иногда до трех суток. Это не универсальная процедура для всех холодильников No Frost.

Если изготовитель вашей модели предусматривает следующую процедуру:

Переведите продукты в другой холодильник или термоконтейнер с аккумуляторами холода, что обеспечивает безопасную температуру. Отсоедините холодильник от сети. Откройте дверцу холодильной и морозильной камеры. Разложите полотенца у основания прибора для сбора талой воды. Дождитесь естественного таяния льда в соответствии с рекомендациями производителя. Удалите остатки воды, протрите внутренние поверхности и подключите холодильник к сети.

Не ускоряйте размораживание феном или кипятком. Высокая температура может привести к повреждению пластиковых деталей холодильника.

Важно также позаботиться о хранении продуктов. По рекомендациям FoodSafety.gov , мясо, рыбу, молоко и готовые блюда нужно выбросить, если они находились при температуре +4 градуса или выше двух часов. Для других продуктов рекомендации зависят от их вида – их можно проверить в таблице ведомства.

Что делать, если вода появляется снова

Если после очистки или рекомендованного размораживания вода возвращается, обратите внимание, где она накапливается.

Под ящиками для овощей – прежде всего проверьте доступное дренажное отверстие и размещение продуктов у задней стенки.

– прежде всего проверьте доступное дренажное отверстие и размещение продуктов у задней стенки. На полках и упаковках - проверьте, не касаются ли продукты задней стенки, закрыты контейнеры и плотно ли закрываются дверцы.

- проверьте, не касаются ли продукты задней стенки, закрыты контейнеры и плотно ли закрываются дверцы. Вместе со льдом – возможна проблема с отводом талой воды или системой автоматического оттаивания.

– возможна проблема с отводом талой воды или системой автоматического оттаивания. На полу под холодильником источник протечки может быть связан не только с конденсатом, но и с поддоном или системой подачи воды, если она есть.

В Whirlpool объясняют, что неправильная установка холодильника также может вызвать протекание. В частности, вода способна накапливаться у переднего края поддона и утекать на пол.

Проверять положение прибора и регулировать его нужно в соответствии с инструкцией изготовителя.

Если холодильник подключен к водопроводу, причиной лужи могут быть повреждены шланги или соединения.

Перед проверкой водопроводной системы отсоедините холодильник от сети и перекройте подачу воды. Если есть подозрение на повреждение шланга или скрытую протечку, обратитесь к специалисту.

Когда нужно обратиться к мастеру

Профессиональная проверка требуется, если:

вода возвращается после очистки доступной части дренажного отверстия или рекомендованного размораживания;

холодильник плохо охлаждает, регулярно обмерзает или имеет поврежденный уплотнитель;

Для устранения проблемы следует разбирать внутренние панели или ремонтировать водопроводные соединения.

Не разбирайте скрытые элементы дренажной системы самостоятельно, если такая процедура не предусмотрена инструкцией производителя. Это может привести к повреждению деталей холодильника.

Если советы не устранили проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр или квалифицированный мастер.