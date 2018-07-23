"Це бандитське днище": бойовик "ДНР" зізнався, що терористи масово вбивали донеччан (відео)

Фото: facebook .com/tgorlovka

За його словами, терористи влаштовували теракти з розстрілами

Бойовик "ДНР" зізнався ,що терористи масово вбивали жителів Донецька. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Фосфорна Горлівка" в Twitter.

Терорист розповів, що в січні 2015 року бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту та тролейбус. В результаті загинули 10 осіб. Тоді в "ДНР" заявили, що обстріл був проведений нібито українськими военнослужащимию

"Були розбірки між "Оплотом" і козаками. Хтось там щось у когось віджав і козаки приїхали "карати". З міномета вони стріляли по оплотовской базі. Але стріляти вони х*рово вміють, тому промазали і потрапили на зупинці і по тролейбусу", - розповів бойовик.

Відмінне відео для Гааги. Терорист "ДНР" Денис Лотів розповідає як у 2015-му році російські козаки обстріляли з міномета тролейбус у Донецьку і звалили все на ВСУ #рашисты #мрази pic.twitter.com/yl0fuIHqTS Фосфорна Горлівка (@natohawks) 22 липня 2018 р.





Відео: "ДНР" зізналися у масових розстрілах жителів Донецька (twitter.com/natohawks)

"Але самі ж терміново з цього роздули історію про те, як укропы вбили мирних жителів Донецька. Реально, "ДНР" це бандитське днище", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області терористи розігнали дискотеку.

Відпочиваючі курортного селища Сєдове влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а інші туристи підтяглися до автомобіля та почали танцювати.

Через деякий час приїхали терористи з так званої "поліції ДНР". Вони вимагали припинити дискотеку.

Герої, загиблі в червні 2018