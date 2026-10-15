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Гороскопи 15 жовтня 2026 · 05:47
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Таро-гороскоп на 15 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Риб та інших знаків Зодіаку

На когось чекає приємний знак, а комусь доведеться поглянути правді у вічі
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 15 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Риб та інших знаків Зодіаку

Прогноз за картами Таро на 15 жовтня (фото: Styler)

15 жовтня може стати приводом переосмислити стосунки, плани й давні сумніви. Таро-розклад для всіх знаків Зодіаку допоможе дізнатися, на які теми варто звернути увагу цього дня.

Styler розповідає детальніше, чого очікувати у четвер.

Овен

Карта Таро: Ієрофант, перевернутий

15 жовтня Овнам захочеться відійти від звичних правил і спробувати щось нове. Не бійтеся ставити під сумнів чужі поради, але не поспішайте відкидати досвід людей, які щиро бажають вам добра.

Телець

Карта Таро: Місяць

Тельцям варто прислухатися до інтуїції, але не дозволяти страхам керувати рішеннями. Цього дня деякі ситуації можуть здаватися заплутаними, тому не поспішайте з висновками та перевіряйте факти, перш ніж довіряти обіцянкам.

Близнюки

Карта Таро: Туз Мечів

На Близнюків чекає день ясних думок і важливих усвідомлень. Відверта розмова або несподівана новина допоможе розставити все на свої місця, а чітко сформульована позиція стане вашою перевагою.

Рак

Карта Таро: П'ятірка Жезлів, перевернута

Ракам варто використати 15 жовтня, щоб владнати суперечки та припинити непотрібне протистояння. Іноді поступитися - не означає програти, особливо якщо це допоможе зберегти важливі стосунки й душевний спокій.

Лев

Карта Таро: Лицар Пентаклів

Левам карти радять зосередитися на практичних справах і не вимагати від себе миттєвих результатів. Послідовність, відповідальність і увага до деталей допоможуть просунутися до мети, навіть якщо прогрес здаватиметься повільним.

Діва

Карта Таро: Туз Жезлів, перевернутий

Дівам може бракувати натхнення або сил для нового починання, яке ще недавно здавалося перспективним. Не картайте себе за тимчасову невпевненість: краще переглянути плани, визначити, що саме вас стримує, і не поспішати з важливими рішеннями.

Терези

Карта Таро: Повішений, перевернутий

Терезам час перестати відкладати те, що давно потребує уваги. Карта натякає, що небажання змінювати підхід може затримувати вас на місці, тому спробуйте подивитися на ситуацію під іншим кутом і зробити хоча б один конкретний крок уперед.

Скорпіон

Карта Таро: Паж Кубків

На Скорпіонів може чекати приємний емоційний момент, несподіване повідомлення або знак уваги від людини, яка їм небайдужа. Залишайтеся відкритими до щирих почуттів і не приховуйте власної ніжності за звичною стриманістю.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Кубків

Стрільцям 15 жовтня варто прислухатися до серця й не боятися проявляти романтичність. День сприятиме теплим розмовам, творчим ідеям і красивим жестам, однак важливо відрізняти щирі наміри від привабливих, але порожніх обіцянок.

Козоріг

Карта Таро: Шістка Мечів

Козорогам карти радять поступово залишати позаду те, що виснажує або заважає рухатися вперед. Це вдалий момент, щоб змінити підхід до складної ситуації, відмовитися від зайвих переживань і зосередитися на спокійнішому майбутньому.

Водолій

Карта Таро: Вісімка Мечів

Водолії можуть відчути, ніби обставини обмежують їхній вибір, хоча частина перешкод існує лише у власних сумнівах. Не поспішайте миритися з тим, що здається безвихідним: спробуйте знайти альтернативу й поговорити з людиною, якій довіряєте.

Риби

Карта Таро: Смерть

Рибам карта Смерть символізує завершення певного етапу та можливість звільнити місце для нового. Не варто лякатися її назви: у таро вона зазвичай пов'язана з трансформацією, відмовою від застарілих звичок і готовністю відкрити нову сторінку життя.

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