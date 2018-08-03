"Був дуже хорошим хлопчиком": мати Усами бен Ладена розговорилася про сина

Фото: Усама бен Ладен (gettyimages.co.uk)

Журналіст поговорив з сім'єю знаменитого терориста

Мати колишнього керівника міжнародної ісламської терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ландена описує сина, як "хорошого хлопчика". Поспілкуватися з Аліа Ганем і сім'єю терориста, який був убитий в 2011 році у Пакистані, вдалося журналісту The Guardian Мартіну Чулову.

"Моє життя було дуже важким, тому що він був настільки далеко від мене. Він був дуже хорошим хлопчиком, і він так любив мене", - розповіла мати Усами бен Ладена.

Свого сина Аліа Ганем описує, як боязкого хлопця, який мав успіхи у навчанні.

Вона зазначила, що, коли Усамі бен Ладену виповнилося 20 років, він "став сильною особистістю", вивчаючи економіку в Університеті короля Абдулазіза в Джидді, де він і познайомився з радикалами.

"Люди в університеті змінили його. Він став іншою людиною... Він був дуже хорошою дитиною, поки не зустрів людей, які практично промили його мізки", - говорить Ганем.

Мати терориста стверджує, що сина застерігала від зв'язків з радикалами. Одним з чоловіків, з якими він зустрівся у вузі, був Абдалла Аззам, член організації "Брати мусульмани" - пізніше його вислали з Саудівської Аравії.

"Кожен, хто зустрічався з ним у ранні дні, поважав його. Спочатку ми дуже пишалися ним. Навіть уряд Саудівської Аравії відносилося до нього дуже шанобливо. А згодом він став Усама-моджахед ", - розповів зведений брат Хасан

"Я дуже пишаюся ним в тому сенсі, що він був моїм старшим братом. Він навчив мене багато чому. Але я не думаю, що я дуже пишаюся ним, як людиною. Він став суперзіркою на світовій сцені, і це було ні до чого", - додав він.

Нагадаємо, що бойовик "ДНР" зізнався, що терористи масово вбивали донеччан.

Терорист розповів, що в січні 2015 року бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту та тролейбус. В результаті загинули 10 осіб. Тоді в "ДНР" заявили, що обстріл був проведений нібито українськими військовослужбовцями.

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