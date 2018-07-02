"Был первый кризис": адвокат Сенцова рассказал, как тюремные врачи накачивали режиссера "коктейлями"

Политзаключенному незаконно давали витаминные смеси

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову тюремные врачи закачивают "витаминные коктейли". Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире телеканала "112 Украина".

Он рассказал, что политзаключенному давали витаминные коктейли через капельницу каждый день. Дважды к режиссеру приезжали врачи из Федеральной службы исполнения наказаний РФ, чтоб проконтролировать состояние украинца.

"На 26 день голодовки у него был первый кризис, и они (медчасть - ред.) определили, что если будет второй, то будет обсуждаться вопрос с кормлением. Кормление – белково-витаминная смесь, похожая на детское питание", - рассказал адвокат.

По словам Динзе, второй кризис был неделю назад. Он также отметил, что к политзаключенному "каждый день приходят люди в погонах – не меньше полковника – и убеждают сняться из голодания, этот цирк идет по кругу практически каждый день с утра до вечера".

"Все их визиты направлены на то, чтобы посмотреть, проконтролировать, как он, какие процедуры... Никакой конкретики они не предлагают", - добавил адвокат.

Динзе заверил, что состоянии Олега Сенцова стабильное.

"Он находится в стабильном состоянии. Очень бледный, немного "притормаживает", мозг не получает достаточно питательных веществ и... довольно плохо соображал. Он пытается находиться в медчасти, в основном лежать и не ходит, как правило - говорит, что это довольно трудно и энергозатратно", - отметил адвокат.

Ранее активисты передали обращение Макрону и Меркель с просьбой освободить Сенцова.

В начале акции организованным маршем от Майдана Независимости, где стартовала акция в столице, люди отправились к посольству Франции. Они держали в руках плакаты с изображением Олега Сенцова, а также с лозунгами Free Sentsov, Save Oleg Sentsov и "Освободите украинских политзаключенных!". Впереди колонны активисты пронесли транспарант с надписью #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов. Один в поле воин