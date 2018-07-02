"Був перший криза": адвокат Сенцова розповів, як тюремні лікарі накачували режисера "коктейлями"

Політв'язню незаконно давали вітамінні суміші

Українському політв'язню Олегу Сенцову тюремні лікарі закачують "вітамінні коктейлі". Про це заявив його адвокат Дмитро Дінзе в ефірі телеканалу "112".

Він розповів, що політв'язню давали вітамінні коктейлі через крапельницю щодня. Двічі до режисера приїжджали лікарі з Федеральної служби виконання покарань РФ, щоб проконтролювати стан українця.

"На 26 день голодування у нього був перший криза, і вони (медчастина - ред.) визначили, що якщо буде другий, то буде обговорюватися питання з годуванням. Годівля – білково-вітамінна суміш, схожа на дитяче харчування", - розповів адвокат.

За словами Дінзе, другий криза була тиждень тому. Він також зазначив, що до політв'язню "щодня приходять люди в погонах – не менше полковника – і переконують знятися з голодування, цей цирк йде по колу практично кожен день з ранку до вечора".

"Всі їхні візити спрямовані на те, щоб подивитися, проконтролювати, як він, які процедури... Ніякої конкретики вони не пропонують", - додав адвокат.

Дінз запевнив, що стан Олега Сенцова стабільний.

"Він знаходиться в стабільному стані. Дуже блідий, трохи "пригальмовує", мозок не отримує достатньо поживних речовин і... досить погано думав. Він намагається перебувати у медчастині, в основному, лежати і не ходить, як правило говорить, що це досить важко і енергозатратно", - зазначив адвокат.

Раніше активісти передали звернення Макрону і Меркель з проханням звільнити Сенцова.

На початку акції організованим маршем від Майдану Незалежності, де стартувала акція у столиці, люди вирушили до посольства Франції. Вони тримали в руках плакати з зображенням Олега Сенцова, а також з гаслами Free Sentsov, Save Oleg Sentsov і "Звільніть українських політв'язнів!". Попереду колони активісти пронесли транспарант з написом #SaveOlegSentsov.

Олег Сенцов. Один у полі воїн