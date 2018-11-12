"Был профессионалом высшей пробы": умер выдающийся украинский кинооператор

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Виталий Зимовец скончался на 80-м году жизни

Умер известный украинский кинооператор Виталий Зимовец. Заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "За заслуги" III степени, член Национального союза кинематографистов Украины ушел из жизни на 80-м году.

Виталий Зимовец (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

Как рассказали в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, творчество Виталия Андреевича составляют произведения, ставшие классикой украинского кинематографа: "Пропала грамота", "Дорога на Січ", "Владика Андрей" и многие другие. А картина "Залізна сотня" получила приз за лучшую оператаорську работу МКФ в Бердянске в 2004 году.

Виталий Зимовец (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

"Он умел снимать кино разных жанров и стилей, был профессионалом высшей пробы. А лучше всего выходили в него картины лиро-эпического плана..." - рассказал Сергей Трымбач.

Скриншот (facebook.com/sergiy.trymbach)

"Грустно. Уходят славные, великие, талантливые, и в то же время простые, учтивые, доброжелательные. Остались фильмы, снятые Виталием Зимовцом. "Пропала грамота" в декабре будет показана испанцам", - прокомментировала смерть оператора Людмила Серебреникова.

Ранее сообщалось, что в возрасте 44 лет скончалась актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.

Также мы писали, что умер молодой военный врач батальона "Госпитальеры" Марьян Малявский с позывным "Марик". Как рассказали друзья Марьяна, в гражданской жизни он работал рекламным менеджером, но когда началась война на Донбассе, бросил все дела и отправился на фронт.

Видео: РБК-Украина