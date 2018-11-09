"Пройшов через усе жахіття війни": помер молодий медик-доброволець

Ілюстративне фото (УНІАН)

Мар’ян Малявський побував у найгарячіших точках на Донбасі

Помер військовий лікарь батальйону "Госпітальєри" Мар’ян Малявський з позивним "Марік". Про це розповіли його побратими з організації "Об’єднання Добровольців".

Як розповіли друзі Мар'яна, у цивільному житті він працював рекламним менеджером, але коли розпочалася війна на Донбасі, покинув усі справи і вирушив на фронт.

"Не можу жити спокійно, знаючи, що на сході країни ворог вбиває наших людей…" - пояснив тоді він свій вчинок друзям.

Мар'ян Малявський (фото: facebook.com/marian.maliawskiy)

В зоні бойових дій Малявський провів більше року.

"Він побував у найгарячіших точках, пройшовши через усе жахіття війни. Зумів вижити під кулями та градами, але не вберігся після повернення з фронту. Смерть наздогнала його у цивільному житті", - розповіли добровольці.

Мар'ян Малявський (фото: dobrovoltsi.org.ua)

Нагадаємо, нещодавно прямо на робочому місці помер лікар військового госпіталю, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю Олег Кушнір.

Раніше ми писали про те, що у жовтні 2018 року на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські найманці убили 14 осіб. Жертвою бойовиків у тому числі стала 19-річна студентка Олеся Бакланова.

Відео: РБК-Україна